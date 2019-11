Mărturia emoţionantă a unui tânăr salvat prin transplant renal. „Mă uitam mereu să văd dacă am semnal, fiindcă în orice zi puteam primi telefon“

Intervenţiile au avut loc săptămâna trecută la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon“ din Iaşi. Cei doi rinichi care au fost transplantaţi au ajuns la doi bărbaţi în vârstă de 36, respectiv 37 de ani.

„A fost o intervenţie complexă, cele două intervenţii fiind făcute în paralel. Doresc în numele pacienţilor să mulţumesc familiei donatoare din Iaşi. Au reuşit să schimbe viaţa unor tineri care sper să îşi refacă viaţa după acest transplant renal. Pentru primul pacient au mai fost chemări anterioare, a mai venit de cinci ori. Au fost alţi pacienţi cu compatibilitate mai bună şi au fost selectaţi alţii. El nu şi-a pierdut încrederea, a venit în continuare şi de data aceasta a fost selectat”, a declarat Ionuţ Nistor, medic primar nefrolog şi purtător de cuvânt la Spitalul Parhon.

Constantin Bezede este unul dintre cei care au primit un rinichi săptămâna trecută la Iaşi. Bărbatul are 36 de ani şi a fost diagnosticat cu insuficienţă renală cronică încă din 2013. Bărbatul povesteşte cum acest diagnostic şi-a pus amprenta asupra vieţii sale.

„La 31 de ani m-am îmbolnăvit, nu am ştiut ce e aia dializă. Am muncit, din câmpul muncii m-am dus la medicul de familie şi apoi am mers la nefrolog. Mi-a spus să rămân până la ora 14.00, dar apoi mi-a spus că nu mai plec acasă. A doua zi m-a băgat la dializă. Primele 3 luni au fost foarte grele, nu ştiam ce e cu mine, plângeam, eram disperat. Nu am renunţat la muncă, dar am dus o viaţă decentă. Nu am renunţat chiar la toate. Am ţinut regimul, nu am încălcat reguli. Mă simţeam bine dacă ţineam regimul, dacă nu îl ţineam, era rău, mai ales până m-am echilibrat. Eu nu ştiam ce înseamnă dializa, mă gândeam numai la moarte. Vedeam alţi pacienţi care râdeau, dar eu mă gândeam că mai am câteva zile şi mor”, a declarat pacientul.

Bărbatul a mai fost chemat de cinci ori la Iaşi, sperând mereu că aceea este ziua cea mare, dar, de fiecare dată, compatibilitatea a fost mai bună pentru alţi pacienţi. „Veneam de fiecare dată, asta pentru că nu sunt omul care îşi pierde curajul şi speranţa. Aş mai fi venit de alte cinci ori. Mă uitam mereu dacă am semnal la telefon, pentru că în orice zi puteam primi telefonul. Acum am crezut că o să fac nişte analize şi o să mă întorc la fel înapoi. Primele dăţi aveam foarte mari emoţii pe drum, abia aşteptam să ajung. Mi-au spus direct când m-au dus în sala de operaţie ce se întâmplă. La ora 6 jumătate am urcat pe masă şi am ieşit cu rinichi de acolo. Vreau să mulţumesc familiei care a donat organele. Au pierdut un membru, dar au salvat alte vieţi şi au alţi membri în familia lor acum. Au dat şansa altora de a trăi”, a mai spus Constantin Bezede.

Celălalt rinichi a ajuns la un bărbat din Republica Moldova, în vârstă de 37 de ani, care făcea dializă din luna februarie a acestui an.

Cei doi rinichi au fost prelevaţi de la o persoană aflată în moarte cerebrală. Este vorba despre o pacientă în vârstă de 44 de ani care a suferit o hemoragie intracerebrală.

Acesta este cel de-al 17 lea transplant renal efectuat la Iaşi de la începutul acestui an.