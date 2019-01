Mărturia cutremurătoare a unei femei violate în tren: „M-a batjocorit, a luat sticla de vin şi a plecat“. Abuzatorul a fost lăsat să hoinărească prin gară

Radu Budeanu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile ca urmare a unei decizii luate de Curtea de Apel Iaşi. Magistraţii au admis astfel propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, în condiţiile în care prima instanţă stabilise ca Budeanu să fie cercetat doar sub control judiciar.

Potrivit unor surse judiciare, prima instanţă a stabilit doar controlul judiciar deoarece a considerat că sunt dubii cu privire la acuzaţiile aduse de femeie, în sensul că exista posibilitatea unui act sexual consimţit sau a unei împăcări.

Femeia violată ajunsese pe drumuri cu doar câteva zile înainte de a fi batjocorită. Ea a poves­tit că a fost lovită cu pumnii de Budeanu pentru a intra cu el într-un vagon de tren, acolo unde violat-o.

„După ce m-a bat­jocorit, a luat sticla cu vin şi a coborât din tren. Eu ţipam, m-a auzit un mane­vrant, care a venit şi m-a găsit. M-a întrebat dacă nu îmi e ruşine, că sunt femeie bătrână şi fac aşa ceva. Când eu am început să plâng, m-a lăsat acolo. M-am îmbrăcat şi am coborât din tren. Am căutat pe cineva să sune la Salvare să mă ia. M-am dus la o doamnă şi la un domn şi n-au vrut să sune. Au zis că nu se bagă în treburi din astea. Apoi m-am dus într-un magazin şi am ru­gat-o pe vânzătoare să anunţe Salva­rea. I-am spus că am fost violată şi dacă mă găseşte mă omoară“, a relatat femeia.

