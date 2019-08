Mărturia cutremurătoare a unei femei pe care soţul a plănuit s-o omoare. „Mă tot lovea cu toporul, am pus o pătură în capul copiilor, să nu mai vadă”

Planul a fost pus la cale de Constantin Ursei, care a fost căsătorit cu victima din 2009. Cei doi aveau împreună trei copii.

Din cauza comportamentului agresiv, femeia a plecat de acasă în 2015, la scurt timp după ce a născut al treilea copil.

Individul a încercat în repetate rânduri să îşi convingă soţia să revină acasă, cu atât mai mult cu cât, în toamna anului 2018, Ursei a încercată să îşi violeze nevasta de faţă cu copiii lor minori, fiind oprit de un cumnat, la rândul său minor la acel moment.

Vrând să se răzbune pe soţie şi pe fratele acestuia, în octombrie 2018 individul a luat decizia de a-i ucide. În acea noapte, a plecat de acasă cu o furcă şi o secure şi a mers până la Savin acasă, unde, timp de câteva ore, au pus la punct planul. După miezul nopţii, Ursei şi Savin au ajuns la casa în care locuia soţia primului.

„Cei doi inculpaţi au pătruns pe poarta închisă, dar neîncuiată, au parcurs 15 metri prin curte, iar apoi au intrat pe uşa imobilului care era închisă şi neasigurată. Inculpatul Ursei Constantin a intrat în camera din stânga, a tras-o din pat pe soţia sa care stătea în acelaşi pat cu fiicele sale, precum şi cu sora ei, toate minore, a început să o lovească cu securea. Inculpatul i-a aplicat persoanei vătămate o lovitură cu muchia securii în cap, iar apoi nenumărate lovituri cu tăişul securii, care vizau zone vitale ale corpului“, se arată în motivarea sentinţei.

Soţia lui Ursei a scăpat cu viaţă deoarece a parat cu mâna dreaptă o parte din lovituri, mâna fiindu-i fracturată grav. În instanţă, femeia a oferit o mărturie cutremurătoare, prin care a descris cum a fost lovită cu toporul: „Ursei Constantin lovea continuu peste tot. Eu am reuşit să pun o pătură în capul copiilor, ca să nu mai vadă, şi am încercat să mă apăr de lovituri. El dădea continuu cu tăişul toporului în mine; eu m-am aşezat sprijinită de pat şi el mă lovea cu toporul peste muşchiul gambei stângi, iar când am încercat să-l îndepărtez cu piciorul m-a lovit tare cu tăişul toporului. Apoi m-a lovit în piciorul drept şi m-a tăiat în talpă.“

