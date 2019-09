Marcel Iureş, Florin Piersic Jr. şi Tudor Chirilă, printre invitaţii FITPTI 2019

O ediţie la care şi-au confirmat prezenţa nume mari din teatrul românesc şi foarte multe exclusivităţi naţionale va fi ediţia a XII-a a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iaşi (FITPTI), programată între 3 şi 10 octombrie, cu un Prolog pe 29 septembrie şi un show-case al Teatrului Luceafărul, organizatorul evenimentului, în zilele de 1 şi 2 octombrie.

Dimineţile vor avea în agende spectacole pentru cei mici, iar serile le vor apartţne tinerilor şi maturilor, cu propuneri scenice realizate de regizori de top din toate generaţiile (Gigi Caciuleanu, Alexandru Dabija, Radu Afrim, Ada Milea, Cristi Juncu, Bogdan Georgescu, Ioana Paun, Catinca Draganescu, Theodor Bogdan Olteanu), produse de teatre de stat (Teatrul Naţional Cluj Napoca, Teatrul Mic Bucureşti, Teatrul Act Bucureşti, Teatrul Tineretului Piatra Neamţ) sau independente (Reactor de Creaţie şi Experiment Cluj Napoca, Giuvlipen, Point, Apollo 111, unteatru din Bucureşti), cu distribuţii care includ nume sonore din teatrul nostru, dar şi debutanţi.

Printre invitaţii de mare calibru care vor fi prezenţi în FITPTI se numără Marcel Iureş, Florin Piersic Jr., Tudor Chirilă, Maria Popistaşu, Diana Cavaliotti, Rodica Mandache, Ruxandra Maniu, Nicoleta Lefter, Ion Alexandru, Rolando Matsangos.

Spectacolul "Chiriutza în concert", programat în prologul FITPTI 2019, este cu siguranţă un punct de atracţie. Cunoscuta piesă a lui Alecsandri, "Chiriţa în provincie", a trecut prin transformările gândite de Ada Milea pentru a se transforma într-un spectacol-concert cu totul şi cu totul inedit, pentru prima dată jucat în faţa ieşenilor. “Draji spiectatori, vă şier scuzi cî l-am mietamorfozat pi Alecsandri, cî l-am mixat cu Millo şî cu noi înşini. N-am facut-o cu intenţii rieli, ci doar am vrut ca valorili şî lipsili di valori din zâlili noastri sî sî riegăsascî în construcţiile literar-melodioasi pi cari vi li oferim pi scenî. Di asemeni, vî şier iertari cî folosâm graiul moldoviniesc într-un spaţiu ardeleniesc. Şî io-s ardeleancî şî mi-i tari grieu, greşăsc merieu, da’ n-am şi faşi. Respiect orijinili personajelor prea tari ca sî li pot ignora graiu’. Mulţumiesc teatrului cî ari o Ancî Hanu aşa di grozavî, cî am facut şî textili şî melodiili împreunî cu ie şî cî o ţâni aşa di bini pi Ciritza-n glas şi-n psihic. Aştiept cu nerăbdari sî vidieţ’ invenţiili minunaţilor implicaţ’ în spiectacolu’ nostru şî sî râdiţi di ieli cu tristeţi şî bucurii", spune Ada Milea.

Un alt spectacol eveniment prezent în programul FITPTI 2019 este "Moş Nichifor", adaptare extrem de ludică a povestirii omonime a lui Ion Creangă realizată de Alexandru Dabija la Teatrul Act, în cadrul proiectului sau artistic de recitire scenică a scrierilor marelui povestitor, cu Marcel Iureş în distribuţie.

De altfel, toate spectacolele produse de instituţii de stat şi independente din România selectate de criticul teatral Oltiţa Cîntec sunt pentru prima oară în Iaşi.

"Legături primejdioase" (Teatrul Mic Bucureşti), cu Florin Piersic Jr în Valmont şi Diana Cavaliotti în Madame de Merteuil, "153 de secunde", un performance realizat de Ioana Păun pe tema tragediei produse în Clubul Colectiv, "Cocoţat pe schele" (Art no More Bucureşti), un spectacol pentru taţi realizat de Robert Bălan pe texte ale unor scriitori care au traversat perioada de adaptare la postura de părinte, "Bun de export", al Catincăi Drăgănescu (Teatrul Point Bucureşti), care documentează experienţe personale în legătură cu plecările masive din ţară (conform INS, România înregistrează o pierdere netă prin migraţie externă de 1 român la fiecare 5 minute şi 27 de secunde), "Taximetrişti", un spectacol despre România văzută prin ochii celor care ne transportă pe străzi supra-aglomerate şi sparte, şi care iau pulsul ţării prin miile de poveşti pe care le aud şi le spun, sunt doar câteva exemple de titluri care portretizează România la cei 30 de ani de libertate pe care îi aniversează în 2019. Sub acest generic - Libertate - se va derula întreaga ediţia a XII-a a FITPTI.

"Din punct de vedere conceptual, am considerat că aşezând în program creaţii pe care publicul nostru nu le-a mai văzut vreodată vom dispune de un atuu care să reliefeze identitatea FITPTI, care să-i dea o notă specială de unicitate, de atractivitate pentru spectatori deschişi la noi provocări culturale. Un public care e evoluat odată cu evenimentul nostru, care s-a modelat şi pe care vrem să-l răsfăţăm în continuare cu propuneri estetice cărora să nu le poată rezista", a precizat curatorul FITPTI, Oltiţa Cîntec.

Secvenţă din spectacolul "Chiritza în concert" FOTO luceafarul-theatre.ro

De asemenea, anul acesta vor fi şi peste 500 de invitaţi străini în festival. Cei mai mulţi sunt pentru prima oară în România, numai la Iaşi. Printre ei, Compania Utervision din Japonia ("Povestea tăietorului de bambus", o străveche poveste japoneză transpusă scenic în stil Bunraku), Yun Hyejin Coreea de Sud cu un spectacol croit în jurul unui instrument tradiţional coreean, "Gayageum" (Lângă tine), Nukketeatteri Sampo Helsinki Finlanda, cu un spectacol muzical pe teme de circ ("Circus Sampo"), Useful Monsters Marea Britanie, cu o ingenioasă creaţie ("Mutanţi promiţători"), Kayan Marionette Egipt, cu o producţie blackligt ("Imaginaţie 7/ Păpuşile au talent"), Compania Djarama Senegal ("Bucăţica de lemn"), Samoelet Franţa ("De atunci pinguinii zboară"), Traviecircus Mexic/Italia, cu un spectacol stradal inspirat din mari teme ale culturii mexicane ("FIESTA"), Compania Fenix Germania, un spectacol open air cu costume iluminate din interior ("Luminile viziunii"), Los Claveles Spania cu un spectacol nonverbal ("Capra cu şapte iezi").

O expoziţie interactivă, "Prietenii lui Crusoe", va veni la Iaşi tocmai din Spania (Compania Toc de Fusta) şi va poposi în foyer-ul Teatrului Luceafărul, invitându-i pe spectatori să interacţioneze cu automate de mari dimensiuni inspirate din peripeţiile lui Robinson Crusoe.

Programul complet al FITPTI 2019 îl găsiţi pe site-ul Teatrului "Luceafărul", iar biletele le puteţi achiziţiona de la casa de bilete a teatrului sau online.

