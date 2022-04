Mâncare tradiţională la comandă. Cum şi-au făcut un rost la Iaşi trei refugiate din Ucraina

Trei femei care au fugit din calea războiului din Ucraina sunt găzduite de o familie din Valea Adâncă, judeţul Iaşi. Acestea au găsit o soluţie prin care să-şi asigure traiul în România. Ina Carmazina, alături de alte două ucrainence, au decis să prepare pelmeni de casă la comandă (DEX: pelmeni= colţunaşi cu carne).

Gospodinele din Ucraina doresc să îşi asigure astfel un venit financiar pentru a-şi putea creşte copiii. „Înainte de a fugi din ţara noastră, ne-am uitat din timp după un loc de adăpost în România, am căutat o locuinţă la Iaşi. Principalul motiv care ne-a făcut să alegem oraşul Iaşi este legat de faptul că nu suntem departe de casă. Voluntarii Aliona şi Nicu Bucătaru s-au oferit să ne fie gazdă. Noi locuim împreună sub acelaşi acoperiş, ca o familie unită”, spune ucraineanca Ina Carmazina.

Au fost primite cu braţele deschise

Potrivit acestora, familia din România este foarte amabilă şi dornică de a ajuta femeile refugiate, iar Ina este profund recunoscătoare pentru tot sprijinul şi ajutorul oferit până acum.

„Iniţial, noi am început să căutăm variante să trăim într-un loc unde să nu deranjăm, având în vedere că avem şi copii mici, care fac gălăgie. Este uimitor că Aliona şi Nicu se comportă cu noi de parcă suntem rudele lor, ne susţin în orice iniţiativă”, a spus ucraineanca.

Mâncare tradiţională la comandă

Ucrainencele au venit cu iniţiativa de a pregăti pelmeni la comandă, aceasta fiind o soluţie prin care îşi pot asigura un venit financiar.

„Totul a început de la o simplă situaţie în care am pregătit pentru noi pelmeni, dar atunci când luam masa ne-am gândit că ar fi o idee bună dacă am face o poză şi am posta pe unul dintre grupurile de pe Facebook. Prin postare ne-am gândit să promovăm pelmenii de casă pentru a oferi ceva nou pe piaţa românească, doritorii să încerce mâncarea ucraineană şi să poată face oricând o comandă. Atunci când găteam la bucătărie, proprietarii au făcut o poză şi le-au propus şi cunoştinţelor să comande de la noi. Aşa a început totul”, a precizat ucraineanca.

Femeile, care au venit din Viniţa, sunt de trei săptămâni la Iaşi, însă primele două săptămâni au fost cu adevărat o provocare pentru ele în privinţa adaptării.

