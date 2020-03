Manager de maternitate din România: „Nu avem niciun echipament de protecţie împotriva coronavirusului“

„Nu avem cum să avem echipamente dacă cererea din piaţă a crescut exagerat din panica asta, iar producţia şi exporturile nu mai sunt. E o stare de fapt. (...) Lipsa de echipamente nu este un subiect tabu, este un subiect real, este vorba de lipsa de echipamente şi materiale sanitare. Am mai propus ca fiecare spital să nu mai acţioneze ca un spital individual. Trebuie să gestionăm situaţiile la nivel municipal, judeţean, regional. Adică un spital are un stoc pe care nu-l foloseşte, să-l poată pune la dispoziţia spitalului care are nevoie de acele materiale. Adică să creăm un circuit al materialelor mult mai uşor, adică să nu blocăm spitale mari, universitare, cum e cel de Infecţioase, care e fără, poate, dezinfectanţi sau echipamente, dar sunt spitale mici care nu le folosesc dar le au în stoc”, a mai declarat Gabriel Martinescu, managerul Maternităţii Elena Doamna, citat de digi24.ro.