Mamă revoltată de condiţiile în care a fost cazată fiica sa olimpică. Reacţia IŞJ Timiş: „Nu avem bani de hotel”

Întreaga declaraţie a mamei din Iaşi:

Contactată de reporterul „Adevărul”, prof. Aura Danielescu, inspector general în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, nu a negat condiţiile prezentate de mama din Iaşi, dar a subliniat că în căminele (internatele) din România nu sunt condiţii de hotel.

„Toţi trăim în România şi toţi ştim cum arată internatele din România. Au făcut mâncăruri şi pregătiri. Femeile alea bucătărese au lucrat de dimineaţa şi până noaptea. Este adevărat că noi i-am cazat în internate, pentru că asta putem. În ţara asta aşa se fac lucrurile. Se cazează în internate copii de la olimpiade, pentru că nu avem sume de bani alocate astfel încât să ne ajungă bugetul să îi ducem la hotel”, prof. Aura Danielescu, inspector general în cadrul IŞJ Timiş.

Potrivit acesteia, elevii olimpici merită cele mai bune condiţii, iar angajaţii inspectoratului fac tot ce este uman posibil cu banii primiţi pentru toate olimpiadele din an.

„Sunt perfect de acord cu toată lumea că în ţară trebuie făcut ceva pentru copiii olimpici, doar că atunci când un judeţ are cinci-şase olimpiade, aşa cum avem noi în acest an, este foarte greu, chiar dacă am primit un miliard şi jumătate de la Primăria Timişoara pe Capitală Cultural Europeană. Este greu să ne organizăm în aşa fel încât să ducem atâtea sute de copii şi să-i cazăm o săptămână în hotelurile din Timişoara. Internatele nu-s o necunoscută pentru niciun judeţ, nu doar pentru judeţul Timiş”, a completat prof. Aura Danielescu.