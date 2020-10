Licitaţia Comisiei Europene pentru unul dintre cele mai utilizate antibiotice în pandemie, câştigată de o companie românească

Comisia Europeană a finalizat recent licitaţia prin care asigură ţărilor membre stocurile necesare, pentru cel de-al doilea val al pandemiei, cu antibiotice betalactamice (amoxicilină cu acid clavulanic şi piperaciclină cu tazobactam).

„Cred că fiecare dintre noi trebuie să facă ceea ce ştie mai bine. Antibiotice pune la dispoziţia Europei un produs strategic de maximă importanţă pentru tratamentul infecţiilor asociate COVID-19. Am adjudecat licitaţia cu un preţ de bun simţ, de 1.19 euro/flacon, oferind ţărilor europene accesul la acest produs. Amoxicilina cu clavulanat este unul dintre cele mai valoroase medicamente pentru combaterea infecţiilor bacteriene şi nu numai. Noi, la Antibiotice, avem experienţă şi know- how de 65 de ani în producerea pulberilor sterile injectabile. Însă, dincolo de asigurarea necesarului cu AmoxiPlusŽ a pieţelor europene, livrările se vor efectua având în vedere în primul rând acoperirea nevoii de medicamente antiinfecţioase pentru pacienţii din România. Ne respectăm contractele, asigurând continuitatea livrărilor către partenerii noştri naţionali" a declarat Ioan Nani, director general Antibiotice Iaşi.