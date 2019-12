Interviu cu „Elevul Anului“: „Rezultatele PISA ar trebui să ne sperie, dar nu să fim etichetaţi ca ţară needucată“

Elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional Iaşi, Mălina Constantinescu are numeroase şi valoroase medalii internaţionale, anul acesta obţinând medalia de aur la Olimpiada Balcanică de Fizică din Grecia, respectiv pe cea de argint la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe a Uniunii Europene, derulată în Portugalia.

„Adevărul“ - Felicitări pentru rezultatele excepţionale pe care le-ai obţinut până acum. Care este ingredientul secret pentru a ajunge la un asemenea succes?

Mălina Constantinescu - Nu ştiu dacă există un ingredient secret, însă cuvântul care pentru mine defineşte lumea olimpiadelor este curiozitatea. Fizica m-a fascinat încă de la prima oră, pentru că, dincolo de formule şi culegeri, a început să îmi ofere răspunsuri despre tot ce mă înconjoară. Cu toate acestea, cu cât învăţam mai mult, cu atât mai multe întrebări aveam. Iar în căutarea răspunsurilor, am început să particip la olimpiadele şi concursurile de fizică. Această curiozitate s-a transformat în pasiune şi cred că acesta este cel mai important lucru pentru oricine – găsirea unei pasiuni.

„Adevărul“ - Cum ai descrie o zi obişnuită de-a ta?

M.C. - O zi obişnuită pentru mine e ca o zi obişnuită a oricărui adolescent. Scoală, ieşit după ore sau mai pe seară cu prietenii când este posibil şi în rest teme şi puţin lucru la fizică. Îmi place să mă destind apoi urmărind seriale sau citind o carte. Mereu am reuşit să păstrez un echilibru între lumea olimpiadelor şi viaţa socială. De asemenea, consider că important este lucrul constant la materia care te pasionează, curiozitatea de a căuta şi alte informaţii din domeniu, nu strict probleme şi subiecte de olimpiadă, şi nu numărul orelor petrecute lucrând.

„Adevărul“ - Spuneai în cadrul unui alt interviu că performanţa a fost prezentă în viaţa ta încă de când erai mică. Poţi să-mi povesteşti puţin despre primele tale performanţe?

M.C. - Prima mea pasiune a fost dansul sportiv. Am început să fac dans de la 7 ani şi am participat la numeroase competiţii naţionale şi internaţionale. Atunci am învăţat ce înseamnă disciplina şi cât de important este să faci ceva din pasiune – orele de pregătire erau intense, iar în zilele de concurs dansam de dimineaţa până seara fără să simt parcă oboseala.

„Adevărul“ - Iar mai târziu? La şcoală care au fost performanţele tale?

M.C. - Din lumea dansului am trecut, în clasa a V-a, firesc parcă, în lumea matematicii care mi-a dezvăluit fascinanta latură raţională după ce o cunoscusem pe cea artistică. Am participat încă din clasa a V-a la fazele naţionale ale olimpiadelor de matematica, apoi de fizica si de chimie. Am obţinut medalie de argint la Internaţional Mathematics Competition (IMC 2015) din China, apoi medalie de bronz la acest concurs important de matematica IMC 2017 din India. Au urmat numeroase alte premii la olimpiade şi concursuri naţionale, în special la fizică şi matematică. În clasa a IX-a m-am calificat in lotul lărgit pentru Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene, pentu ca in urma probelor de baraj din martie 2019 sa ma calific la aceasta prestigioasa competiţie. Anul 2019 a fost un an extraordinar pentru mine- am obţinut medalia de argint la Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene (EUSO 2019, Almada, Portugalia) si apoi am avut onoarea sa-mi reprezint ţara la Olimpiada Balcanica de Fizica din Salonic, Grecia, de unde m-am întors cu medalia de aur

„Adevărul“ - Ţi-ai propus să atingi aceste ţeluri sau au venit pur şi simplu?

M.C. - Pas cu pas, simt ca toate aceaste experienţe au format o cale firească în dezvoltarea mea şi în construirea unui drum în viaţă. Bineînţeles că mi-am propus diferite ţeluri şi mi-am conturat visuri în timpul acestor ani, iar tot ce s-a întâmplat în ultimul an a reprezentat un vis devenit realitate.

„Adevărul“ - Te consideri un elev silitor sau elev olimpic?

M.C. - Mă consider un elev ca oricare altul, dar care a avut norocul de a-şi găsi pasiunea foarte devreme.

„Adevărul“ - „Elevul Anului”, cum ai primit acest titlu? Ce înseamnă pentru tine?

M.C. - Distincţia „Elevul anului“ m-a onorat şi m-a copleşit în acelaşi timp, pentru că mi-a dezvăluit cum sunt privite aceste experienţe din prisma profesorilor pe care îi admir şi care reprezintă o inspiraţie pentru mine. Mă simt norocoasă nu numai pentru ca mi-am găsit o pasiune atât de devreme, ci si pentru că am avut profesori care m-au susţinut şi, cel mai mult, mă simt norocoasă să am o familie care m-a învăţat să am visuri mărete şi a crezut în mine şi m-a sprijinit pentru a le împlini.

„Adevărul“ -Ce vrei să faci după ce termini liceul? Ce facultate vei urma?

M.C. - Viitorul pentru mine capătă diferite contururi, însă pot spune că dorinţa constantă este să urmez studii în domeniul fizicii, poate prin îmbinare cu medicina (mă pasionează domeniul protezelor bionice), sau al informaticii. Incă nu ştiu ce facultate voi urma, abia anul viitor voi aplica. Voi aplica în străinatate însă nu exclud varianta de a rămâne în ţară sau de a pleca la studii şi de a mă întoarce după.

„Adevărul“ - Cum vezi tu, în calitate de „Elev al Anului”, rezultatele PISA?

M.C. - Consider că rezultatele la testele Pisa ar trebui să ne sperie doar din perspectiva faptului că sunt cele mai slabe din ultimii nouă ani, ceea ce denotă un declin al educaţiei. Pe de altă parte, cred că nu ar trebui să fim etichetaţi ca ţară needucată în urma acestor rezultate, întrucât aceste teste au fost aplicate doar unor eşantioane de elevi care nu sunt familiarizaţi cu teste de acest fel. Poate ar trebui să se pună mai mare accent pe rezolvarea unor asemenea tipuri de probleme în şcoală şi abia după aceea să fie evaluaţi elevii.

„Adevărul“ - Poţi să treci în revistă câteva plusuri şi câteva minusuri ale sistemului educaţional românesc?

M.C. - Din modesta mea experienţă, pot spune ca sistemul educaţional românesc încurajează performanţa. La competiţiile internaţionale la care am participat am simţit că eram foarte bine pregătiţi pentru probe şi nivelul la care se fac diferite obiecte este foarte ridicat. Vorbind cu alti elevi din alte colţuri ale lumii, am aflat că în alte sisteme educaţionale se pune mai mult accent pe latura practică şi latura multidisciplinară, în special în domeniul ştiinţelor şi poate acest aspect s-ar putea îmbunătăţi.