Intervenţie rară la Iaşi. Un bărbat de 60 de ani a primit un rinichi de la soţia sa

Medicii spun că un astfel de transplant, între donatori care nu sunt înrudiţi şi care au vârste mai ridicate, se face destul de rar, o dată la câţiva ani.

„Transplantul de la donator înrudit emoţional este mai rar. În cei 18 ani de experienţă am avut cinci cupluri soţ-soţie care au donat sau primit rinichi, deci statistica este undeva sub 5%. Este neobişnuit pentru că de regulă compatibilitatea imunologică este complet diferită, însă în cazul celo doi compatibilitatea a fost bună şi am putut realiza intervenţia”, a precizat dr. Ionuţ Nistor, medic primar nefrolog şi purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Parhon.

Bărbatul a fost diagnosticat în urmă cu 16 ani, iar de aproximativ un an a început să facă dializă, în urma căreia acuza dureri puternice.

„Familia a văzut că îmi e greu şi a decis să îmi cedeze un rinichi. Soţia avea grupa 0, deci putea dona la mai multe persoane, şi pentru că a văzut cât mă chinui a decis să facă asta. Mă sint într-un fel norocos, dar pe de altă parte ştiu că e un risc mare pentru familie ca nu cumva să nu ajungă şi ea la dializă. Să sperăm că vom reuşi să izbândim împreună”, spune bărbatul.

Durerea a fost şi motivul pentru care soţia sa a insistat să fie donator, sperând că amândoi vor avea de acum o viaţă mai uşoară. Cei doi sunt căsătoriţi de 36 de ani.

Citiţi şi:

Un nou deces din cauza gripei. „Ne aşteptăm să mai apară cazuri”

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: