Instalaţie-manifest expusă la Iaşi: baraje anti-tanc folosite de militarii din Ucraina ca sistem de apărare VIDEO

The Movable Circle (Cercul Mişcător - n.r.), instalaţie-manifest semnată de artistul Nikita Kadan, realizată în Kiev în luna martie a acestui an, este expusă în Capitala Moldovei, la Iaşi. Se întâmplă în perioada 20 - 30 mai, în cadrul Romanian Creative Week , ediţia a II-a.

„Aceste 16 baraje anti-tanc, care sunt o imagine uzuală a războiului, compun instalaţia lui Nikita Kadan, expusă în cadrul proiectului Manifest of Now, parte a RCW 2022. Aceste baraje se folosesc, încă din 1930, în războaie. Artistul a ales această structură circulară pentru a forma o pictogramă, care are rolul să-i atenţioneze pe cei care trec pe lângă ea şi să-i îndemne la un moment de meditaţie asupra pericolului care este aproape. Pe de altă parte, Nikita Kadan a dorit ca această pictogramă să aibă rol de amuletă de protecţie a Iaşului”, a declarat Marlene Herberth, curatoare.