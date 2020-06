Ingenioasa aplicaţie cu numele „COVID“ concepută la Iaşi în 2019 pentru service-urile auto. „Nu ştia nimeni acum un an ce va însemna acest nume“

Pentru patru tineri IT-işti din Iaşi, COVID înseamna proiectul pe care trebuia să-l lanseze în primăvara anului 2020, doar că virusul le-a dat planurile peste cap. Este vorba despre o aplicaţie online folositoare în service-urile auto.

COVID ar fi reprezentat acronimul de la "constatare video" şi ar fi însemnat o legătură între proprietarul maşinii şi mecanicul auto, dotat cu o cameră video, care mecanic să explice în timp real problemele descoperite la autoturism în timpul inspecţiei.

„Agenţia care a fost angajată pentru a gândi partea de branding a produsului ne-a prezentat mai multe opţiuni, iar COVID ni s-a părut un nume foarte bun, funcţional, uşor de reţinut. Nu ştia nimeni acum un an ce va însemna acest nume pentru întregul glob. Covid virusul a venit un pic înaintea noastră şi nu am apucat să ieşim în piaţă cu brandul acesta”, spune Andrei Dănilă, director general la Code932, compania de IT care a dezvoltat proiectul.

Cu doar câteva zile înainte de lansarea aplicaţiei, la începutul primăverii, a apărut pandemia de Covid-19. Compania dezvoltatoare a fost nevoită să regândească planul de branding şi să schimbe numele aplicaţiei. Proiectul a fost lansat, dar cu o altă denumire.

„La apariţia COVID în China am sperat că va fi ceva trecător, dar din păcate s-a dovedit că probabil va trece mult timp până când omenirea va uita acest nume şi conotaţiile lui negative. Noi încă nu lansasem public aplicaţia, doar testasem, aşa că am avut inspiraţia de a nu o lansa cu acest nume. Încă nu avem un alt brand, se lucrează la alte opţiuni, dar până atunci am lansat-o sub denumirea de constatarevideo.ro ”, mai spune Andrei Dănilă.