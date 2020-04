Idei de petrecere a timpului liber în casă. Ce cărţi şi filme te-ar putea scoate din plictiseală

În goana după rezolvarea task-urilor zilnice am renunţat la activităţi care, poate din exterior, nu par atât de palpitante, dar care ne relaxează.

În caz că te întrebi ce poţi face în această perioadă în care suntem nevoiţi cu toţii să stăm în casă, trebuie doar să te îndrepţi către raftul cu ultimele cărţi cumpărate şi să încerci să intri în lumea autorilor.

Printre cărţi recomandate de noi se numără: „Tatuatorul de la Auschwitz”, de Heather Morris, un bestseller internaţional, care spune povestea de dragoste dintre un tânăr evreu slovac pe nume Lale şi o altă prizonieră a lagărelor de concentrare, pe nume Gita.

Bibliotecara de la Auschwitz, de Antonio G. Iturbe - Autorul a obtinut premiul Troa Libros, acordat de Fundatia Troa. Juriul i-a acordat premiul în unanimitate pentru ,,calitatea sa literara si pentru valorile pe care le cuprinde". Conform membrilor juriului, ,,romanul se potriveşte perfect cerinţelor premiului: este foarte bine scris şi documentat şi reprezintă un omagiu adus carţilor.

Cartea se bazează pe povestea adevarată a unei supravieţuitoare a lagărului de concentrare nazist, Dita Kraus.

FOTO Alina BATCU

Uită-te la serialele pe care nu ai apucat să le vezi până acum





Se întâmplă de multe ori să ne uităm la câte un serial şi să ne dăm seama că acela este momentul în care dăm „START MARATON” de stat pe canapeaua din sufragerie şi de vizionat serialul preferat. Pentru asta însă este necesar să ne alegem serialul potrivit, pentru că avem multe opţiuni, atât pe HBO, cât şi pe Netflix, sau online, încât e foarte uşor să începem un serial care nu ni se potriveşte.

Noi recomandăm:

Foodie love – Dragoste cu sare şi piper - E un serial nou de pe HBO, foarte apreciat de critici şi de spectatori deopotrivă. Îmbină cu succes pasiunea pentru mâncare cu povestea de dragoste ce se înfiripă între el şi ea. Amândoi fragili după relaţii anterioare eşuate, se tatonează reciproc întâlnindu-se întotdeauna la un restaurant. Experienţele delicioase se îmbină cu discuţii inteligente şi sexy.

Brooklyn Nine-Nine - E un serial în care comedia deţine 100% din timp. Nu are nici măcar o umbră de dramă în el. Totul se întâmplă într-o secţie de poliţie din Brooklyn. Fiecare poliţist are o personalitate foarte specială, un mod de a vorbi şi a pune problema, care mai de care mai haios. Singurul “serios” e şeful secţiei, care trebuie să strunească gaşca de “nebuni”. Are deja 9 sezoane, bucurându-se de succes deja din 2013. Brooklyn Nine-Nine are la activ 2 premii Globuri de Aur, printre care pentru cel mai bun serial de comedie. Îl poţi vedea pe Netflix.

Cernobîl - Miniseria HBO Cernobîl e considerată unul dintre cele mai bune seriale din 2020. A fost extrem de comentată la momentul lansării şi a fost de asemenea şi multi-premiată. A primit două premii Globul de Aur şi zece premii Emmy. Dar dincolo de premii, este un serial pe care nu-l vei putea uita. Dramatismul lui este atât de autentic încât te va marca cu siguranţă. Subiectul este bineînţeles dezastrul nuclear de la Cernobîl din 1986 şi modul în care minciuna şi lipsa de responsabilitate a regimului comunist au făcut ca efectele lui să nu fie mult timp cunoscute. Ceea ce a condus la iradierea multor oameni în necunoştinţă de cauză.

Unbelievable - E o mini-serie poliţistă foarte reuşită. Nouă ni s-a părut unul dintre cele mai fresh seriale poliţiste văzute în ultimul timp. Pentru că încearcă o abordare nouă faţă de clasicele seriale poliţiste în care inevitabil poliţiştii sunt bărbaţi dintr-o bucată. De multe ori au o problemă cu băutura sau nu excelează la capitolul empatie cu victimele femei. Sunt concentraţi pe rezolvarea cazului şi cam atât. Unbelievable e disponibil pe Netflix.

Curăţenia de primăvară poate fi relaxantă



Acum, că avem timp destul de stat în casă, nu putem să ne mai plângem că nu avem timp de o adevărată curăţenie de primăvară. Ba chiar avem timp să împărţim casă/apartamentul pe secţiuni şi să ne dedicăm câte o zi întreagă unei singure secţiuni. Răspândirea virusului e un motiv bun pentru a-ţi curăţa ideal casa. Lucrurile vechi, care sunt inutile, acumulează praf şi microbi. Asta îţi mai lipseşte acum! Al doilea motiv şi la fel de important este primăvara - momentul reînnoirii, schimbării şi aruncării lucrurilor vechi. Jocuri şi activităţi de făcut în casă





Faceţi slime - Este una dintre cele mai iubite activităţi de către cei mici. Partea bună este că se poate face slime pufos chiar acasă, din doar câteva ingrediente: Sare, săpun lichid şi colorant alimentar.

Săpunul lichid se amestecă cu sarea, se adaugă sare treptat, până obţii consistenţa dorită, apoi se adaugă colorantul alimentar. Compoziţia se pune la frigider pentru câteva minute, apoi se poate modela pasta Slime.

Faceţi concurs de cultură generală- Cine a spus că dacă stai în casă nu poţi învăţa lucruri elementare pentru cultura generală? Ei bine, o activitate extrem de benefică ar putea consta în teste şi întrebări de cultură generală. Alegeţi în fiecare zi o materie diferită, geografie, istorie, sport, iar activitatea nu va deveni niciodată una plictisitoare. Începeţi cu întrebări uşoare şi distractive.