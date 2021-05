Icoana făcătoare de minuni de la Iaşi care s-a pictat singură: „...s-au aflat chipurile drese desăvârşit”

Mii de credincioşi din toate colţurile lumii se adună anual în faţa icoanelor făcătoare de minuni, aceste „medicamente” pentru boli şi pansamente pentru suflet, aşa cum sunt considerate de către creştini. Una dintre icoanele care a adunat de-a lungul timpului la Iaşi bătrâni, bolnavi, oameni cu speranţă în rezolvarea diferitelor probleme este icoana făcătoare de minuni „nefăcută de mână omenească”, cea care a ajuns între timp comoara Schitului Sfântul Ioan Botezătorul - Prodromu de la Muntele Athos.

Icoana Prodromiţa este una dintre puţinele icoane din lumea ortodoxă numită „Nefăcută-de-mână”, adică pictată în chip minunat. Minunea pictării icoanei a început în anul 1863, în timpul lucrărilor de construire ale Schitului Prodromu de la Muntele Athos. Cuvioşii Nifon şi Nectarie, cei care căutau un iconar care să zugrăvească pe lemn o icoană a Maicii Domnului cu totul deosebită, l-au găsit pe Iordache Nicolau din Iaşi, un om bătrân şi credincios, căruia i-au cerut să lucreze la icoană cu post, adică fără să mănânce şi fără să bea până nu va termina lucrul din fiecare zi.

Începută la Mănăstirea Bucium

Conform mărturisirilor mai multor preoţi, pictorul a început lucrarea la Mănăstirea Bucium, din Iaşi, iar după ce a terminat de pictat veşmintele şi alte părţi ale icoanei, ajungând la Sfintele Feţe ale Maicii Domnului şi Domnului Hristos, a ajuns la concluzia că nu reuşea să le picteze aşa cum îşi dorea. Mâhnit, Nicolau a renunţat la a mai picta, a acoperit icoana neterminată cu o pânză, a încuiat atelierul şi s-a retras în camera sa, gândindu-se că a greşit că a acceptat această slujbă.

În dimineaţa următoare, el a descoperit icoana pictată în întregime, cu feţele luminoase şi pline de har dumnezeiesc şi nu înţelegea cum s-a petrecut lucrarea.

„După ce m-am sculat a doua zi, mai întâi am făcut trei metanii Maicii lui Dumnezeu, rugându-mă ca să-mi lumineze mintea, să pot isprăvi Sfânta ei Icoană, şi când m-am dus să mă apuc de lucru – o, preaslăvite minunile Maicii lui Dumnezeu! – s-au aflat chipurile drese desăvârşit precum se vede; şi eu, văzând această minune, n-am mai adaos a-mi mai pune condeiul, fără numai am dat lustrul cuviincios, deşi cu greşeală am făcut aceasta, ca să dau lustru la o asemenea minune. Aceasta este povestirea acestei Sfinte Icoane”, scrie într-o mărturie lăsată de pictorul Iordache Nicolau, care se găseşte la Muntele Athos.

Copii ale icoanei, trimise în România

De-a lungul vremii, au fost făcute câteva copii, dintre care unele au rămas în Sfântul Munte, iar altele au fost trimise în România. O copie a icoanei se află în Paraclisul Noii Catedrale Patriarhale. Chiar şi la Iaşi se mai găseşte o astfel de icoană, pictată identic, pe care credincioşii încă o consideră făcătoare de minuni.

„Sunt şi femei din străinătate care au evlavie la Icoana Maicii Domnului Prodromiţa şi care vin aici şi se închină. Sunt oameni care vin şi povestesc despre întâlnirea lor cu Maica Domnului, sunt multe femei din Iaşi care au avut multe necazuri şi aici s-au vindecat. Un profesor din Iaşi a venit la Bucium şi a cunoscut-o pe soţia lui, pentru că se ruga să aibă o căsătorie reuşită, frumoasă”, povesteşte Nicodim Petre, stareţ la Mănăstirea Bucium.

În capătul celălalt al Iaşului, la Mănăstirea Hadâmbu, mai este o icoană considerată făcătoare de minuni şi care a consemnat nenumărate minuni de-a lungul timpului. În România, în jur de 200 de icoane sau locuri sunt cunoscute ca fiind „făcătoare de minuni”, cele mai multe găsindu-se în zona Moldovei.