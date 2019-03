Furia americanilor după ce o româncă cerşea cu iPhone X în buzunar şi cu geanta de 500 de dolari la mână. „Ţiganii sunt cunoscuţi pentru astfel de «afaceri»”

Cazul româncei Dorina Căldăraş a fost făcut public pe 11 martie pe pagina de Facebook al Poliţiei din New Jersey. Aproape 600 de comentarii şi 1.600 de distribuiri a adunat postarea poliţiştilor din New Jersey.

Subiectul a adunat nenumărate reacţii din partea cetăţenilor americani, mulţi dintre aceştia relatând că s-au confruntat, la rândul lor, cu problema cerşetorilor.

Cele mai multe comentarii s-au axat, de altfel, pe problema generală a cerşetorilor din SUA, mai exact a cerşetorilor-escroci, foarte puţine reacţii referindu-se strict la cazul româncei Dorina Căldăraş. Mai mulţi americani au ridicat problema romilor, care, în opinia lor, s-ar ocupa în SUA şi cu astfel de activităţi.

O femeie pe nume Änî Çhkā a scris că „ţiganii sunt foarte cunoscuţi pentru astfel de «afaceri». Bărbaţii români fac «înşelătoria mărunţişului» pe lângă toate magazinele Walmart şi pe lângă restaurante”.

O altă escrocherie descrisă de un american, la postarea poliţiştilor a fost cea a lui Chester Polkosnik: „Este un tip la Wallmart car spune tot timpul că a rămas fără combustibil. Îţi arată nevasta şi copiii lângă maşină. L-am văzut făcând asta în mai multe zile.”

Minnie Rodriguez a povestit că a fost abordată tot la Walmart de o „doamnă cu accent est-european” care avea asupra sa mai multe lucruri pentru copii şi care a rugat-o să îi plătească bunurile, susţinând că a rămas fără bani.

„Am fost şi eu păcălit de o femeia care strângea bani pentru a-şi îngropa bunica. Am văzut-o după aia cu aceeaşi pancartă, într-un alt loc”, a scris şi Carmen Jimenez.

Alţi americani au povestit poliţiştilor că au remarcat din ce în ce mai mulţiu cerşetori care au câini cu ei, dar şi pancarte pe care scriu că au nevoie de bani pentru a achiziţiona hrană patrupedelor.

Cum a fost prinsă cerşetoare din România



Dorina Căldăraş, o femeie de 34 de ani originară din ţara noastră, a fost protagonista mai multor materiale de presă realizate în SUA după ce sindicatul poliţiştilor din New Jersey a anunţat, printr-o postare pe Facebook, reţinerea sa.

Românca a fost găsită de poliţiştii americani pe Hilton Avenue, având în mână o pancartă ce conţinea un mesaj prin care cerea mila trecătorilor. „Am un bebeluş. Vă rog în numele lui Dumnezeu ajutaţi-mă să cumpăr lucruri pentru copil şi scutece”, scria pe pancarta afişată public de Dorina Căldăraş.



Poliţiştii au audiat-o pe femeie iar aceasta le-ar fi spus că este venită din România şi că, în prezent, locuieşte în Queens.

„Femeia cerea bani pentru copilul ei, însă colegii noştri i-au atras atenţia că are o geantă de 500 de dolari, câteva bijuterii şi un iPhone X nou şi că nu pare a fi într-o situaţie financiară disperată. În urma investigaţiei, ea a recunoscut că, alături de alte câteva femei, au fost lăsate în New Jersey pentru a afişa pancarte prin care să ceară milă”, au precizat poliţiştii din New Jersey, printr-o postare pe Facebook.

