Fructe coapte în cuptor ca pe vremea bunicii. Antreprenorii care duc mai departe gustul tradiţional

Un fost consultat pe fonduri europene a deschis în 2015 un tip de afacere mai rar întâlnită: Fructe deshidratate - Scrijele de mere ca la bunica.

După ce a umblat prin lume mai mulţi ani, intrând în contact direct cu domeniul implementării proiectelor cu fonduri europene şi naţionale, ieşeanul Bogdan Ghineţ şi-a dat seama că fructele şi legumele româneşti sunt exportate doar ca materie primă, iar fructele deshidratate se găsesc doar în cuptoarele bunicelor. Aşa a decis să devină chiar el antreprenor.

„În urma unor evenimente la care am participat în calitate de consultant pe fonduri europene, am identificat o oportunitate în zona de procesare a fructelor, deoarece, în România, etapa de procesare este omisă de foarte mulţi fermieri care deţin livezi. Am considerat că este oportun să dezvolt acest domeniu şi această idee”, mărturiseşte Bogdan Ghineţ, antreprenor ieşean.

În primă fază, Bogdan Ghineţ a început afacerea printr-o colaborare cu un partener, acesta din urmă îl ajuta cu procesarea fructelor, Bogdan ocupându-se de vânzarea şi de achiziţionarea materiei prime. După doi ani în care doar a comercializat fructe deshidratate, antreprenorul şi-a dat seama că nu este destul şi că o astfel de afacere merită mai multe investiţii. Aşa a pus bazele propriului punct de procesare a acestor produse. Acum, reţeta scrijelelor de fructe ca la bunica este gândită de la cap la coadă de Bogdan Ghineţ şi încă doi asociaţi ai afacerii, tot ieşeni.

Deşi gustul fructelor deshidratate pare să fie rezultatul unei reţete secrete pe care doar bunicele o ştiu, Bogdan Ghineţ mărturiseşte că reţeta este una cât se poate de simplă. „Fructele sunt spălate, se elimină cotorul sau sâmburele, în funcţie de tipul fructului. Ulterior, fructele sunt feliate şi întinse pe nişte site de inox şi stau în cadrul acelui deshidrator undeva între 25 şi 35 de ore, la o temperatură de 40 de grade. Este un proces lent de deshidratare. În final, fructele sunt ambalate.”

Fructele provin din cadrul unor livezi locale. „Asta ne-am dorit de la început, să promovăm materia primă locală”, mai declară ieşeanul.

Deşi afacerea a început doar cu scrijele de mere, în prezent, antreprenorii ieşeni vând mere, prune, caise, pere şi gutui în multe băcănii şi magazine locale din câteva oraşe din România: Iaşi, Braşov, Suceava, Piteşti, Constanţa, Bacău şi Focşani. De asemenea, produsul este comercializat şi în Bucureşti.