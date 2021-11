Fotografii pe film în era digitală. Eduard Anton, artist: „Am învățat să accept micile defecte care dau caracter imagini“

Actorii, în fotografii pe film

După zâmbetele oamenilor necunoscuţi de pe stradă, pe filmul din aparatul lui Eduard au zâmbit mari actori români. Primul mare eveniment la care a participat Eduard Anton în calitate de fotograf pe film a fost Festivalul Serile Filmului Românesc, ediţia a 12-a, care s-a desfăşurat la Iaşi în perioada 11-15 august 2021.

Horaţiu Mălăele, Dorel Vişan, Cristian Şofron, Laurenţiu Damian, Irina Margareta Nistor şi Andrei Giurgia, directorul festivalului, s-au întors în timp, în faţa aparatului analog.

Preferata tânărului ieşean este fotografia cu actorul Horaţiu Mălăele pe scena Operei Naţionale Române din Iaşi.

„Îmi place mult fotografia cu Horaţiu Mălăele pe scenă. E şi reprezentativă pentru dânsul, dar a fost şi o provocare pentru mine, cu acea lumină artificială. Iniţial, când am developat fotografia, am crezut că am stricat cadrul. Abia când am scanat-o, la editare, am reuşit să scot detaliile. Le sunt recunoscător lui Andrei Giurgia, întregii echipe a festivalului, dar şi Clubului foto Iaşi că mi-au dat şansa să fotografiez câţiva dintre marii actori ai cinematografiei din România“, afirmă artistul.

Horaţiu Mălăele, la Serile Filmului Românesc FOTO Eduard Anton