FOTO Meşterii olari din întreaga ţară şi-au prezentat creaţiile în cel mai important târg naţional de ceramică

Ploile abundente de vineri şi sâmbătă au redus simţitor numărul vizitatorilor la a XXXVI-a ediţie a Târgului naţional de ceramică „Cucuteni 5000”. Sub copertinele montate în Parcul Copou, meşterii veniţi din întreaga ţară şi-au expus totuşi munca din ultimul an. Vizitatorii pot admira şi cumpăra vase ceramice cu preţuri ce pornesc de la 5 lei la câteva sute de lei, în funcţie de dimensiuni şi tehnici folosite în realizarea lor.La ediţia din acest an sunt prezenţi meşteri din Bistriţa, Cătămărăşti Deal şi Dorohoi – Botoşani, Braniştea – Galaţi, Corund şi Miercurea Ciuc – Harghita, Schitu Stavnic – Voineşti, Iaşi, Baia Mare – Maramureş, Româna-Balş şi Vădastra – Olt, Marginea – Suceava, Horezu, Lungeşti – Vâlcea, Măldăeni – Teleorman, precum şi din Chişinău, Nisporeni, Drochia, Iurceni – Republica Moldova şi din regiunea Cernăuţi – Ucraina.Duminică, târgul mai poate fi vizitat până la ora 21.00. Concomitent cu Târgul „Cucuteni 5000“, în Parcul Expoziţiei, are loc ediţia a XIX-a a „Târgului Meşteşugarilor”. Participă peste 80 de expozanţi cu produse de artizanat.