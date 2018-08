FOTO Cum va arăta viitorul Centru Internaţional de Artă Contemporană de la Iaşi. O firmă din Italia se ocupă de amenajarea clădirii de patrimoniu

Potrivit proiectului, Baia Turcească va fi recompartimentată astfel încât să răspundă necesităţilor funcţiunilor propuse, printre acestea numărându-se posibilitatea de a găzdui manifestări de tipul „performance”, dar şi de artă vizuală şi artă de obiect.







„Se va pune accentul pe interacţiunea artiştilor cu publicul prin spaţii în care aceştia vor putea performa sau expune. Fostele vestiare ale Băii Turceşti vor deveni spaţii tampon şi vor permite primul contact al publicului cu evenimentele interioare prin intermediul unor prezentări media ale istoricului artelor vizuale şi artelor performative. Din fostele vestiare publicul va putea ajunge la spaţiile expoziţionale (pentru fotografie, pictură, sculptură sau film) sau la zona teatrului contemporan. La demisol va fi organizată o zonă de socializare între artişti şi public. Alte spaţii ale monumentului istoric vor fi utilizate pentru proiecţii video, cinema şi teatru experimental. Etajul va cuprinde ateliere deschise în care publicul va putea lua parte la evenimentele ce se organizează, o sală de tip workshop de dans şi teatru şi o zonă de mediatecă în care vor putea fi vizionate evenimente artistice contemporane înregistrate“, au transmis oficialii Primăriei. Terenul din jurul imobilului va fi reamenajat inclusiv pentru viitoare spectacole în aer liber.

Încep lucrările de reabilitare, consolidare şi refuncţionalizare a fostei Băi Turceşti, potrivit reprezentanţilor Primăriei Iaşi. Contractul finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 a fost câştigat de firma Cifolelli Edilizia SRL din Italia, oferta fiind de 14 milioane de lei. „Suntem mândri că am câştigat această lucrare. Firma noastră are un bogat istoric în ceea ce priveşte restaurarea monumentelor istorice. Săptămâna viitoare vom începe lucrările şi vom încerca să le finalizăm cât mai rapid”, a afirmat Antonio Cifolelli, administratorul firmei câştigătoare.Obiectivele proiectului sunt restaurarea şi reabilitarea imobilului obiectiv de patrimoniu cultural, refuncţionalizarea prin recompartimentare interioară şi promovarea Centrului Internaţional de Artă Contemporană prin implementarea unui plan de marketing, digitalizarea obiectivului şi integrarea acestuia în circuitul turistic.„Fosta Baie Turcească va fi transformată în Centrul Internaţional de Artă Contemporană pentru că acest domeniu rămăsese descoperit în Municipiul Iaşi. De aceea am decis să transformăm fosta Baia Turcească într-un astfel de centru, mai ales că edificiul răspunsese de-a lungul timpului unor astfel de provocări. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 21 februarie, iar în numai şase luni am reuşit să ajungem la semnarea contractului de lucrări. Perioada de implementare a contractului de lucrări este de 27 de luni, adică inaugurarea ar trebui să aibă loc la sfârşitul anului 2020”, a declarat primarul Mihai Chirica.