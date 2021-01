Fostul manager al Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, diagnosticat cu COVID-19 după ce s-a vaccinat

Carmen Dorobăţ, fostul manager al Spitalului de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva" din Iaşi, a fost diagnosticată cu COVID-19, deşi chiar înainte de Revelion se vaccinase împotriva coronavirusului.

Medicul spune că a fost în cursul săptămânii trecute la Bucureşti, însă nu a intrat în contact cu persoane suspecte de COVID-19. „Am făcut un drum săptămâna trecută la Bucureşti. Niciuna dintre persoanele cu care am intrat în contact nu era suspectă de COVID 19. Nu am luat infecţia din spital pentru că în spital ştiu să mă protejez. Dar iată că euforia Sărbătorilor ne face uneori să şi greşim. Deşi m-am protejat mereu, nu ştiu cum de s-a întâmplat", a declarat medicul Carmen Dorobăţ, potrivit Ziarului de Iaşi.

Starea de sănătate a fostului manager de la Infecţioase Iaşi este una bună. „Am debutat cu o tuse foarte uşoară, cu stare subfebrilă de 37 - 37,2 grade după ora 10.00 şi lipsa poftei de mâncare. Deci am simptomatologie dar nu foarte zgomotoasă. Ştiu să mă urmăresc, şi ştiu că problemele pot apărea între a şaptea şi a zecea zi de boală. Sunt un pacient extrem de ascultător. Şi întotdeauna am spus că nici un medic nu se poate trata pe el, am apelat la profesorul Streinu Cercel care mi-a spus cum să procedez", a mai spus Carmen Dorobăţ.

Conform specialiştilor Pfizer, cei care au dezvoltat vaccinul, imunitatea apare după administrarea celei de-a doua doze de vaccin. Astfel, autorităţile atrag atenţia că, pentru a fi imunizat, este nevoie şi de a doua doză de vaccin, care produce efecte după alte două săptămâni.





Dr. Carmen Dorobăţ şi-a administrat o singură doză de vaccin, pe data de 27 decembrie 2020.

„Înainte de vaccin aveam test negativ. Anticorpii protectori daţi de vaccin apar la 10-15 zile după vaccinare. La mine, infecţia a apărut după vaccinare, imediat. Protecţia, respectiv purtarea măştii şi spălatul pe mâini, păstrarea distanţei sociale, trebuie menţinută măcar 15 zile după vaccinare, până când apar anticorpii. De altfel, aşa cum au subliniat şi reprezentanţii OMS, purtarea măştii va fi încontinuare obligatorie, până la imunizarea populaţiei.

Vaccinul în cazul meu a avut un rol decisiv aş putea spune prin faptul că a blocat situsurile de legare a virusului iar simptomele sunt şterse faţă de alte cazuri cu care m-am confruntat în ultimele zece luni. Asta este, dacă până acum am învăţat despre acest virus la capul bolnavului acum învăţ direct de la mine. Categoric peste 28 de zile voi face rapelul şi în continuare sfâtuiesc cetăţenii să se vaccineze, mai ales pentru că vedem, apar tulpini noi care îngreunează situaţia", a mai spus medicul Carmen Dorobăţ, într-o declaraţie citată de Ziarul de Iaşi.

Şi soţul acesteia, medicul Gheorghe Dorobăţ, a fost confirmat la rândul său cu infecţia cu noul coronavirus. Ambii se află sub tratament, în izolare la domiciliu.

