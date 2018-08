Fost contracandidat al lui Tudorel Toader pentru şefia Universităţii „Al. I. Cuza“: „În momentul în care nu ai rector atâţia ani, situaţia poate fi dramatică“

Într-un interviu publicat de „Ziarul de Iaşi”, profesorul Codrin Liviu Cuţitaru vorbeşte despre situaţia învăţământului superior, dar şi despre situaţia anormală de la Universitatea „Al. I. Cuza“. Practic, la alegerile din 2016 când, pentru funcţia de rector, a candidat şi profesorul Codrin Liviu Cuţitaru, a fost ales rector actualul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader. Acesta din urmă nu a ocupat efectiv funcţia, deoarece a ales să-şi încheie mandatul de judecător la Curtea Constituţională, iar apoi a ales postul de ministru.

Fostul contracandidat al lui Tudorel susţine că nu regretă că pierdut alegerile, dar că situaţia actuală de la „Cuza“ este „dramatică“. „Eu, personal, ca persoană fizică cum se spune, nu regret, că am zis-o şi atunci, am fost în cei doi ani care au urmat mai liber ca niciodată în toată cariera mea. Am terminat romanul după 20 şi ceva de ani de stagnare! Am făcut lucruri pe care altfel nu le-aş mai fi făcut şi nu le-am mai făcut demult pentru că am fost mereu prins şi în astfel de angajamente, mereu am fost implicat în ceva administrativ. De aceea, spun că nu regret deloc, chiar au fost doi ani foarte buni. Din păcate, şi nu mă ascund, am spus-o şi în Senat, o spun oriunde, Universitatea nu a mers aşa cum lumea a sperat în momentul respectiv, cum au votat cei care au câştigat. Toţi mizau probabil pe o implicare pragmatică a noului rector, din păcate practic nu a existat. Noi nu am avut rector, avem ordonator de credite, cred că doamna Mihaela Onofrei este o persoană bine intenţionată şi face eforturi mari, dar nu este rectorul ales. Rectoratul în sine este o chestiune de reprezentare la cel mai înalt nivel, şi în momentul în care nu ai rector atâţia ani, situaţia poate fi într-adevăr dramatică. Sunt interacţiuni pe plan internaţional, pe plan naţional“, susţine profesorul universitar.

Codrin Liviu Cuţitaru a adăugat: „Universitatea funcţionează printr-un surogat la noi. Pe de o parte. Pe de alta, din păcate, activitatea de ministru a rectorului nostru nu cred că a pus universitatea într-o lumină foarte pozitivă în aceşti doi ani. Unii poate cred că universitatea a avut de câştigat, dar asta e părerea mea ca membru al comunităţii academice. Din punctul acesta de vedere regret că aşa au mers lucrurile pentru universitate, pentru că mă afectează şi pe mine, ne afectează pe toţi cei care suntem acum prinşi în mecanismul academic. Deci da, din punctul ăsta de vedere regret că nu am fost mai politic, mai politician. Aici a fost marea luptă. Din păcate am descoperit că funcţia de rector nu este atât academică, cât este politică şi lucrul acesta mi-a displăcut profund, de asta m-au şi acuzat unii susţinători că am făcut chiar blat“.

Profesorul a mai afirmat: „Eu sper un singur lucru să se întâmple, în doi ani sau cât mai curând, să apară o figură rectorală pe tipar academic din rândul celor mai tineri, pentru că noi avem nevoie şi de un rector mai tânăr, care să fie sub 50 de ani, care să aibă deja un profil academic bine conturat şi o reputaţie naţională şi chiar internaţională de bună calitate, pentru că universitatea are foarte mare nevoie de el. Se percepe rectoratul ca pe o funcţie politică şi de aici vine marea confuzie – cei dedicaţi aspectelor academice se simt mereu frustraţi că încep să facă politică când se ajunge la alegeri, de aceea sper să ne întoarcem la vechea formulă de rector“.