Familia care cultivă mure la marginea Iaşiului: „Plantaţia a apărut de dragul fetiţei noastre, care adoră aceste fructe“

Fructe-vedetă din această perioadă, murele, sunt la mare căutare în Iaşi. Printre cei care valorifică astfel de produse se numără şi familia Budeanu care deţine o plantaţie de mure amenajată pe 3.000 de metri pătraţi în zona Şorogari, din municipiului Iaşi. „Plantanţia este în al treilea an pe rod. Am amenajat-o din banii noştri şi am făcut-o la început pentru fiica noastră, care este un mare fan al acestor fructe. Mănâncă mure tot timpul“, a povestit Nicoleta Budeanu Zup.





Familia Budeanu se ocupă de plantaţie în timpul liber, iar în lunile iulie şi august valorifică cele mai multe mure. Murele de pe Colina Şorogari sunt promovate pe grupurile de socializare destinate producătorilor locali: „Cei mai mulţi clienţi sunt persoane fizice, dar am avut comenzi şi de la cofetării. În ceea ce priveşte cantităţile, am avut solicitări de la caserole de 500 de grame până la 20 de kilograme. Oamenii ne caută pentru că primesc mure naturale. Noi nu stropim cu nimic plantaţia, iar ca îngrăşământ folosim gunoi de grajd“.





Recomandarea Nicoletei Budeanu pentru cei care vor să păstreze fructele pentru iarnă este ca murele să fie cumpărate la finalul lunii iulie şi puse direct la congelat. „Proprietatea noastră este deschisă oricui vrea să vadă locul în care cresc murele“, a mai spus Nicoleta Budeanu.