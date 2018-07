Explicaţiile puerile ale mamei copilei găsită legată cu funia de par într-o mahala a Iaşiului. Fetiţa n-a fost dusă patru ani la medic, deşi e grav bolnavă

Minora a fost găsită legată cu o funie de un stâlp din faţa unei barăci în care locuia alături de părinţi. Ea a fost observată legată de un echipaj al Poliţiei Locale Iaşi patrula în zonă.



„Având în vedere aspectele constatate, instituţia noastră a informat imediat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Iaşi, care s-au deplasat operativ la adresa indicată, pentru continuarea cercetărilor şi dispunerea măsurile legale ce se impun în acest caz”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Locale Iaşi.



La faţa locului, situaţia s-a confirmat. Copila a fost preluată cu o Ambulanţă şi internată alături de mamă. Femeia s-a scuzat în faţa autorităţilor că ar fi avut treabă şi ar fi legat-o pe copilă pentru că aceasta nu era astâmpărată şi că s-ar fi putut răni. De altfel, minora are probleme psihice, însă nu a mai fost la un control medical de patru ani.



„Copilul prezenta un aspect vestimentar neglijent, părea chiar înfometată”, au precizat reprezentanţii DGASPC Iaşi, care au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi. Copila are un grad grav de handicap însă părinţii nu au mai cerut certificat de încadrare din 2015. După ce va fi externată, copila va fi preluată de direcţie şi plasată într-un centru pentru copii cu nevoie speciale.



Cazul a ajuns în vizorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi care îi poate pune sub acuzare pe părinţi pentru rele tratamente aplicate minorului, faptă pentru care riscă până la şapte ani de închisoare. Baraca în faţa căreia a fost găsită legată minora este situată într-o mahala a Iaşului denumită Dalas, în care locuiesc în general persoane nevoiaşe.