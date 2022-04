Drumul Crucii, refăcut de pelerini la Mănăstirea Hadâmbu din Iaşi. Semnificaţia celor 14 opriri VIDEO

Câteva zeci de credincioşi au refăcut, la fel ca în fiecare an, Drumul Crucii, la Mănăstirea Hadâmbu, din judeţul Iaşi. Aceeaşi procesiune are loc şi de Înălţarea Sfintei Cruci, în fiecare an pe 14 septembrie, atunci când mii de pelerini participă la Procesiunea „Drumul Crucii” de la Mănăstirea Hadâmbu, în prezenţa ierarhilor, preoţilor şi diaconilor.

Credincioşii se opresc de 14 ori, la 14 troiţe, aceste opriri semnificând judecata, osândirea şi condamnarea Mântuitorului la moarte. Mănăstirea Hadâmbu din jud. Iaşi, datată din anul 1659, este construită pe locul unei biserici mai vechi. În forma actuală mănăstirea a fost readusă la viaţă, din ruine, după 1990.

Ideea realizării unui Drum al Crucii la Mănăstirea Hadâmbu, după modelul celui de la Ierusalim, a început a se concretiza încă din anul 2007 prin ctitorirea de către Primăria comunei Mironeasa, pe teritoriul cărei este amplasată mănăstirea, a unei troiţe ştefaniene cu trei braţe, după modelul crucii pe care o purta la piept Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt, scrie doxologia.ro.

„Drumul Crucii”, „Via Dolorosa” în latină sau „Drumul durerii” este calea urmată de Domnul nostru Iisus Hristos, cu Crucea pe umeri, de la pretoriu unde a fost dată sentinţa de condamnare la moarte, până la Golgota, locul unde a fost răstignit, mai scris aceeaşi sursă. Conform Sfintei Scripturi şi tradiţiei, drumul este împărţit de paisprezece opriri, la fiecare dintre acestea fiiind ridicate mici altare în cintea mântuitoarelor Sale Patimi.

