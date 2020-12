Drama familială a preotului sinucigaş de la Iaşi: mama şi soţia au ajuns până în instanţă

Potrivit unor informaţii publice pe pe portalul instanţelor de judecată, preotul ieşean, paroh în localitatea Coarnele Caprei, se afla în divorţ cu soţia sa. Femeia a fost cea care, în august, a intentat divorţ la Judecătorie, însă magistraţii nu au stabilit până la acest moment nici măcar primul termen de judecată.



În familia preotului mai exista un conflict deschis care l-a afectat pe acesta, în ultimele luni. Este vorba de o dispută violentă între mama slujitorului Domnului şi soţia acestuia, care a ajuns inclusiv în instanţă. În august 2020, Raluca C. a cerut judecătorilor reintegrarea în locuinţa familiei, limitarea dreptului de folosinţă a casei de către soţ, obligarea păstrării unei distanţe între ea şi soacră, respectiv soţ, dar şi interzicerea oricărui contact între ei.



Magistraţii au admis doar pretenţiile referitoare la soacră. „Dispune emiterea unui ordin de protectie în ceea ce o priveşte pe pârâta C. Cabur Veronica pe o perioadă de 6 luni, cuprinzând următoarele măsuri: - obligarea pârâtului la păstrarea unei distan’e minime de 5 metri fa?ă de reclamantă ?i de locuin?a acesteia din Iaşi, Str. *. - interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu reclamanta. Respinge ca nefondată cererea faţă de pârâtul C.Cabur Imanuel Liviu”, au decis judecătorii.



Judecătorii arată în motivarea sentinţei că soţia preotului a depus inclusiv o filmare la dosar prin care a încercat să-şi justifice demersul. „Mama pârâtului, la cererea acestuia, a pătruns în locuinţa părţilor şi atitudinea acesteia apare pe înregistrarea video. Soacra a pătruns în casa ce reprezintă coproprietatea reclamantei şi a pârâtului şi i-a spus reclamantei să părăsească locuinţa. Fiul major a fost p rincipalul apărător al mamei sale care a intervenit şi s-a aflat mereu în centrul acţiunii , apărând-o pe reclamantă. Reclamanta doarme în dormitor cu cheia în uşă. Mama pârâtului a încercat să o alunge pe reclamantă din domiciliul conjugal. Conflictul a c ulminat cu chemarea poliţiei. Reclamanta a fost nevoită să plece de acasa cu copiii şi să se întoarcă după ce apele s-au liniştit”, sunt o parte din acuzaţiile aduse de soţia preotului, prin intermediul avocatului, în sala de judecată.



La rândul său, avocatul preotului a precizat că „din evenimentul surprins pe CD rezultă că există un conflict între soacră şi noră şi există alte modalităţi de soluţionare a acestui conflict social. Ordinul de protecţie înseamnă dovedirea unei atitudini violente şi săvârşită de către pârât, dar nu s-au dovedit care au fost violenţele fizice. Violenţele psihice pot fi rezolvate în alt mod, nu a fost dovedită această situaţie pentru a bifa cerinţele de exigenţă pe care le presupune un ordin de protecţie.”



Imanuel Liviu C. a fost găsit mort joi seară, după ce s-a spânzurat în curtea casei sale din municipiului Iaşi. Apropiaţii săi au pus pe seama divorţului gestul extrem al preotului.

