Două noi transplanturi de rinichi la Iaşi. Unul dintre beneficiari a lucrat la spitalul unde a fost salvat

Două transplanturi de rinichi au fost realizate zilele trecute în Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi. Intervenţiile chirurgicale au fost posibile în urma prelevării de organe care a avut loc la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iaşi. Primitorii sunt un bărbat şi o femeie care se aflau de mai mult timp pe lista de aşteptare pentru un organ sănătos.

Bărbatul are 65 de ani, este din Roman, şi de cinci ani făcea şedinţe de dializă, fiind cunoscut cu afecţiune cronică de rinichi. Femeia are 51 de ani, iar din 2010 se afla în program de dializă. În urmă cu 12 ani, înainte să fie diagnosticată, femeia lucra la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi ulterior fiind nevoită să se pensioneze medical.

„Acum 12 ani lucra la noi la spital, făcea parte din personalul medical auxiliar, apoi s-a pensionat, iar acum a primit o nouă şansă de la acelaşi spital. A mai fost chemată de două ori pentru realizarea testelor de compatibilitate, iar acum a fost, din fericire, o şansă pe care a avut-o”, a declarat conf. dr. Ionuţ Nistor, medic primar nefrolog şi purtător de cuvânt al Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi.

În total au fost chemaţi şase pacienţi aflaţi pe lista de aşteptare în vederea evaluării de către o echipă medicală pentru a stabili dacă sunt compatibili pentru această intervenţie.

Din echipa de prelevare a rinichilor au făcut parte medicii Daniel Andone şi Mihai Savin. Intervenţiile de transplant au avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică şi au fost realizate de echipa chirurgicală condusă de dr. Adelina Miron şi dr. Cornel Moroşanu, cu sprijinul celor de la Anestezie şi Terapie Intensivă, dr. Monica Codreanu şi dr. Laura Nicolescu, sub coordonarea prof. dr. Adrian Covic.

În primele trei luni ale acestui an au fost realizate 15 intervenţii de transplant de rinichi la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi. Zece dintre acestea au fost realizate în urma prelevării de organe de la donatori aflaţi în moarte cerebrală, iar alte cinci de la donatori vii.

„Este o medie care dovedeşte o intrare într-un fel de normalitate şi într-un circuit de funcţionare aproape de parametri de dinainte de pandemie. Acest lucru este încurajator pentru pacienţii aflaţi pe lista de aşteptare din zona Moldovei”, au transmis reprezentanţii Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi. Marţi, 29 martie, este programat şi al 16-lea transplant de rinichi din acest an, de la donator viu.

