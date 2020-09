Două decenii de la asasinarea liderului sindical Virgil Săhleanu. Cehul care ar fi comandat omorul, imposibil de extrădat

Frantisek Priplata este ultimul dintre condamnaţii din dosarul asasinării lui Virgil Săhleanu care nu şi-a executat încă pedeapsa. Afaceristul ceh figurează şi în prezent pe lista persoanelor date în urmărire de către Poliţia Română, ba chiar desfăşoară afaceri în Vestul ţării, prin intermediul unor societăţi pe care le deţine.



În vârstă de 72 de ani, Priplata a fugit din România după ce a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare pentru instigare la omor deosebit de grav şi îşi duce viaţa liniştit, în Cehia.

El a reuşit să scape de extrădarea în România după ce s-a plâns în faţa judecătorilor cehi că în România nu i s-a respectat dreptul la apărare.

Argumentele sale au convins justiţia din ţara sa să nu admită cerere de extrădare formulată de autorităţile române. Astfel, singurul mod în care Priplata ar putea ajunge într-o închisoare din România ar fi dacă acesta ar fi prins pe teritoriu românesc.







În 2007, Priplata a acordat un interviu Jurnalului Naţional în care a povestit cum a reuşit să fugă din ţară. „Eu am mers normal. Dacă mă opreau, nu ştiu dacă era legal sau ilegal. Aveam actele la mine, nimeni nu mi le-a cerut. Eu am plecat de acolo foarte simplu, foarte uşor. Eram îmbrăcat ca un vagabond. Am ieşit ca şi cum as fi fost angajatul vămii. Aveam o căciula verde. Eram îmbrăcat groaznic. Aveam nişte blugi vechi, nespălaţi. O haină albastru spre verde veche. Nu îmi făcusem dus de câteva zile. Eram nebărbierit. Când m-am văzut nu m-am recunoscut”, a povestit afaceristul ceh.



În dosarul asasinării lui Virgil Săhleanu se mai află în închisoare cei doi autori ai crimei. Irinel Tofan şi Claudiu Bahnă, au fost condamnaţi la câte 23 de ani de puşcărie. În 2014, fostul director al Tepro, Victor Balan, condamnat la 12 ani de închisoare pentru instigare, a fost eliberat condiţional. La ieşirea din închisoare, el a spus că a făcut închisoare pe nedrept.



Fostul sindicalist Virgil Săhleanu a fost ucis în septembrie 2000 de către doi agenţi de pază ai unei firme din Vaslui, conduse de Cătălin Ciubotaru, eliberat şi el între timp din închisoare. Săhleanu a fost înjunghiat de trei ori, el fiind transportat la spital, unde a murit. Procurorul ieşean Ioan Ciofu a arestat în timpul anchetei alte şapte persoane ce ar fi fost implicate în asasinarea lui Săhleanu. Printre acestea şi Victor Balan, despre care s-a precizat în rechizitoriu că ar fi stabilit asasinarea lui Săhleanu împreună cu cehul Frantisek Priplata, reprezentantul firmei care achiziţionase la acea vreme fabrica de ţevi Tepro.

Procesul a durat cinci ani, fiind finalizat în 2006 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României.