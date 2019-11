Donaţie importantă de cărţi pentru „Casa Bună“, proiectul educaţional care ajută copiii săraci din Ferentari

Editura Gama din Iaşi aniversează la ediţia din acest an a Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus un sfert de secol de existenţă. Cu acest prilej, editura va face şi un gest caritabil, o donaţie de cărţi către recent înfiinţatul Centru Educaţional „Casa Bună", gândit de Valeriu Nicolae, activist pentru drepturile minorităţilor, fondatorul Policy Center for Roma and Minorities, apreciat pentru eforturile sale de voluntariat în educaţie în zona Ferentari din Bucureşti.

De peste zece ani, la fiecare sfîrşit de săptămînă, împreună cu alţi voluntari, Valeriu Nicolae face meditaţii cu zeci de copii din Ferentari, un cartier defavorizat al capitalei. A reuşit să-i înscrie pe mulţi dintre ei la şcoală, să le doneze haine, rechizite şi obiecte necesare unui trai la limita decenţei. De ceva vreme, însă, nu mai are acces în sala din Şcoala 136, unde făcea temele cu copiii în weekend.Din această cauză, acesta a gândit un proiect, "Casa Bună", o casă în care va continua proiectele pentru copiii din Ferentari.

Pentru ca aceşti copii să aibă tot ce le trebuie atunci când îşi fac temele, cărţile nu trebuie să lipsească. Tocmai de aceea, donaţia Editurii Gama este utilă pentru Centrul Educaţional "Casa Bună".

Siglă Editura Gama FOTO Facebook

Editura Gama, recunoscută drept un specialist în educaţie, a publicat,î n cei 25 de ani de la fondare, peste 1200 de titluri, în aproape 250 de colecţii. De asemenea, Gama a fost prima editură din România care a publicat ghiduri de activităţi Montessori şi care a creat materiale educaţionale specifice acestei pedagogii.

În ultimii ani, două divizii au fost iniţiate sub umbrela brandului principal: Gama Imago (axată pe ficţiune pentru copii şi adolescenţi) şi Gama Parentis (dedicată părinţilor care au nevoie de sfaturi concrete pentru stimularea dezvoltării copiilor).

Cele peste 1000 de titluri cu care editura va fi prezentă la ediţia din acest an a Târgului de Carte Gaudeamus, în Pavilionul B2 al Romexpo (standul 21) vor fi codate pe culori, în funcţie de domeniul de interes: dezvoltarea inteligenţelor şi învăţare prin joc, pregătire pentru şcoală, poveşti, parenting şi metoda Montessori, ficţiune pentru adolescenţi etc. Astfel, vizitatorii vor găsi mai uşor cărţile şi produsele educaţionale de care au nevoie.

Printre noutăţile de anul acesta se numără trei titluri premiate de ficţiune pentru copii şi adolescenţi: Băiatul din bulă de Stewart Foster, Orangeboy de Patrice Lawrence şi Acum sunt normală?, primul volum al trilogiei feministe „Clubul Fetelor Bătrâne” de Holly Bourne. Nu lipsesc nici titlurile de Crăciun, o apariţie specială fiind Noaptea de Ajun în Ţara Minunilor de Carys Bexington şi Kate Hindley – o splendidă poveste ilustrată, în versuri, inspirată de clasicul poem „’Twas The Night Before Christmas” şi de „Alice în Ţara Minunilor”.

Mai puteţi citi:

Legendele fotbalului joacă într-un meci caritabil. Miza: salvarea gemenelor Maya şi Ingrid care au nevoie de operaţie în SUA