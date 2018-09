Doi copii care se jucau cu skateboardul au fost spulberaţi de o dubă. Unul a murit, altul e în comă la spital

Tragedia rutieră a avut loc în seara zilei de 5 septembrie, în comuna Ciurea, situată în apropiere de municipiul Iaşi. Cei doi copii, buni prieteni, se jucau cu un skateboard, fără a mai acorda atenţie maşinilor care circulau pe drum. La un moment dat, o autoutilitară i-a lovit violent pe amândoi. Accidentul a avut în apropiere de locuinţele celor două victime.

Medicii care au ajuns la faţa locului au acordat îngrijiri medicale ambelor victime însă, din cauza rănilor foarte grave, băiatul de nouă ani a murit. Prietenul său se află în prezent la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi.

„Am coborat jos din maşina şi am început să ţip, să cer ajutor pentru a vedea ce putem face. Eu am frânat, când am auzit bubuitura, am călcat frâna, am crezut că este vreun animal ceva", a spus şoferul autoutilitarei.

Din informaţiile oferite de către reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean şoferul circula regulamentar şi nu consumase alcool înainte de a se urca la volan. Cu toate acestea, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.