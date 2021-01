Doi bebeluşi cu malformaţii cardiace grave, transferaţi de la Iaşi la Milano

Doi bebeluşi din Iaşi, cu malformaţii cardiace grave, au primit o şansă la viaţă, după ce au fost transferaţi cu avionul la un spital din Italia. În România, cei doi copilaşi nu ar fi avut parte de intervenţia medicală de care au nevoie, din cauza lipsei aparatelor în ceea ce priveşte chirurgia cardiovasculară la copii.

Unul dintre cei doi este un băieţel în vârstă de trei luni, care a trecut şi printr-o infecţie cu coronavirus şi avea o complicaţie rară a bolii cardiace, iar zborul la Milano era singura sa şansă de supravieţuire.

„A fost un copil care a trecut şi prin infecţia cu Covid-19. S-a negativat la noi în spital şi după negativare a permis transferul către clinică. Copilul este bine, a fost detubat. A plecat când avea trei luni spre Italia, era la limita spre indicaţia chirurgicală”, a declarat dr. Lavinia Ionescu, medic ATI la Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi.

Transferurile celor doi bebeluşi au fost făcute cu sprijinul unei asociaţii umanitare, care ajută copiii cu astfel de probleme.

„Daniel, băieţelul pe care l-am transportat la finalul anului 2020, este unul dintre cele mai fericite cazuri, este un copil pentru care am luptat mult. Am avut momente în care am crezut că nu vom reuşi. Am organizat de două ori zborul pentru el, pentru că am fost anunţaţi că primul zbor trebuie anulat din cauza complicaţiilor apărute. A fost greu de tot”, a declarat Adelina Tonceanu, findator al asociaţiei BLONDIE.

Cel de-al doilea copil este o fetiţă de numai 28 de zile, tot cu o malformaţie cardiacă gravă, care a ajuns ieri în Italia, fiind aşteptată de medicii care o vor îngriji în următoarea perioadă.

Ambii copii sunt însoţiţi de părinţi, dar nu beneficiază de sistem rooming-in, ceea ce înseamnă că trebuie să stea despărţiţi, până când medicii decid că mama poate vedea copilul.

După intervenţii, cei doi copii vor rămâne sub supravegherea medicilor de la Iaşi şi vor mai avea câteva controale programate la clinica din Milano.

Costurile pentru astfel de transferuri medicale ajung până la 20.000 de euro, dar anul trecut, asociaţia a reuşit să organizeze 30 de astfel de zboruri, care au salvat 38 de copii şi 4 adulţi, în diferite clinici din Europa.

