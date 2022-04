Doi alpinişti români, foarte aproape de cel mai periculos vârf din lume. Încălzitoarele din bocanci şi vremea rea i-au făcut să renunţe

Cei doi alpinişti români care au încercat să ajungă pe vârful Annapurna din Nepal au fost nevoiţi să renunţe la visul lor când erau foarte aproape de fine, din cauza vremii nefavorabile. Laura Mareş şi Justin Ionescu au promis că vor încerca să cucerească cel mai periculos vârf din lume (8091 metri) cu o altă ocazie.

„Azi punem punct, temporar, aventurii Annapurna cu un track până la 7680m. Am decis să ne întoarcem pentru că vântul şi temperatura extremă ne-au pus serioase probleme. Traseul din C4 a început ieri la ora 22, şi s-a încheiat după 14 ore. Încălzitoarele din bocanci au funcţionat doar 8 ore, cele chimice din mănuşi mai puţin. Pentru că mai era nevoie de cel puţin 4-5 ore, era un risc major să fac degerături, aşa că am decis să renunţăm pentru moment. Suntem puţin în criză de timp, pe 2 mai am biletul de întoarcere”, a transmis Laura Mareş.

Alpinista româncă spune că Annapurna este unul dintre cei mai speciali munţi pe care i-a văzut până acum.

„Este mult mai dur decât Gasherbrum, foarte tehnic, dar şi foarte frumos. Îmi doresc mult să revin şi sunt mulţumită de experienţa asta pentru că am depăşit multe limite pe care le credeam de neatins. Vă mulţumesc pentru că aţi fost alături de mine, când revin la civilizaţie veţi avea şi poze”, a mai spus Laura Mareş.

Laura Mareş este din Iaşi şi este de meserie medic oftalmolog. Ea a fost aleasă alpinista anului 2021, alături de colegul său, Justin Ionescu. În „cariera” de alpinist, Laura Mareş a cucerit vârfuri precum Mont Blanc (4808 metri), Kilimanjaro (5895 metri) sau Gasherbrum II, Pakistan (peste 8000 metri).