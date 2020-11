Doctoriţă prinsă într-o anchetă penală, numită director medical la Institutul „Socola”. Cum i-a mărit soţul salariul cu 6.600 de lei pe lună

Ordinul de numire în funcţia de director medical a psihiatrului Ioana Raluca Prepeliţă a fost semnat, în numele ministrului sănătăţii, de secretarul de stat Nicolae Dragoş Garofil.



Documentul a intrat în vigoare începând cu data de 23 noiembrie, Prepeliţă preluând funcţia de la medicul Ovidiu Alexinschi. Cei doi sunt parteneri într-o firmă înfiinţată acum mai mulţi ani.



Numirea ca director medical a Ioanei Prepeliţă a nemulţumit o parte din colectivul medical de la Institutul de Psihiatrie „Socola”. „Nu putem trece cu vederea faptul că doamna dr. Raluca Ioana Prepeliţă şi Corneliu Prepeliţă sunt cercetaţi de către Parchetul Iaşi în dosarul nr. 68/P/2020 în legătura cu deciziile date de juristul Corneliu Prepeliţă”, ne-a spus o sursă din cadrul institutului.

Dosarul la care face referire sursa se află, într-adevăr, în lucru la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi. „Vă pot confirma doar că dosarul este în lucru şi că cercetările se efectuează in rem”, ne-a spus Adina Bocai, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

Surse judiciare au explicat pentru „Adevărul” că infracţiunea pentru care a fost începută urmărirea penală, in rem, este „folosirea funcţiei pentru favorizarea unei persoane”. Persoana spre care se îndreaptă acuzaţiile este Corneliu Prepeliţă, actual jurist al Institutului „Socola”, însă în trecut şeful RUNOS al unităţii sanitare, funcţie de pe care ar fi comis presupusele fapte. Concret, în perioada în care conducea serviciul de resurse umane, Prepeliţă şi-ar fi avantajat propria soţie, ne-au precizat sursele judiciare.

Potrivit unui document obţinut de "Adevărul", prin decizia 225 din 26.04.2018, Ioanei Prepeliţă i se creştea salariu pentru postul de coordonator al Camerei de Gardă de la "Socola". Era vorba de o majorare cu 5% a salariului de 11.733 de lei pe care îl avea. Tot atunci, la salariul medicului s-a adăugat un spor pentru condiţii deosebit de periculoase de 50%, şi anume 6.160 de lei. Acea decizia a fost luată în urma unei cereri ce fusese depusă de Ioana Prepeliţă şi a fost pusă în aplicare de şeful RUNOS, Corneliu Prepeliţă, adică soţul medicului.



Mai jos, facsimilul acelei decizii



Salariu doctoriţei a crescut încă o dată în martie 2020, însă când soţul ei nu mai era şef al RUNOS, ci doar jurist. Atunci, medicului i s-a stabilit un salariu de 14.815 lei şi un spor de 63%, adică 9.333 de lei.

Reprezentanţii Institutului „Socola” ştiu de existenţa acestui dosar încă din luna mai 2020. Atunci, procurorii cereau mai multe documente de la unitatea sanitară. „În interesul soluţionării dosarului penal înregistrat sub numărul 68/P/2020, vă solicităm să ne trimiteţi, în copie, înscrisurile cu privire la angajarea numiţilor Prepeliţă Corneliu şi Prepeliţă Raluca, funcţia şi atribuţiile de serviciu ale acestora în cursul anilor 2016-2020, înscrisurile ce atestă numirea doamnei Prepeliţă Raluca în calitate de coordonator al Camerei de Gardă a institutului, precum şi deciziile de majorare a salariului ori de acordare de sporuri salariale”, se arata în acea adresă, trimisă de Parchet unităţii sanitare în data de 29 mai 2020.



Solicitarea procurorilor are corespondent şi într-un raport al corpului de control al prim-ministrului, care consemnează presupuse nereguli comise de Corneliu Prepeliţă, în perioada în care era şeful RUNOS.

Managerul invocă prezumţia de nevinovăţie

Ioana Raluca Prepeliţă a fost numită director medical în baza unei propuneri care a ajuns la minister de la institut, sub semnătura managerului Bogdan Şaramet. Acesta ne-a declarat că el a fost cel care a formulat propunerea în Consiliul de Administraţie a unităţii, iar această structură a aprobat-o. Despre dosarul penal, Şaramet spune că, momentan, nu reprezintă un impediment legal sau moral pentru numirea Ioanei Prepeliţă.

„A existat o adresă către institut, s-a dat un răspuns, dar nu avea niciun fel de calitate. Ni se făcea doar referire să dau nişte documente solicitate de la Parchet. Legat de numire, a fost propunerea managerului, şi a fost trecută prin Consiliu de Administraţie, îndeplinindu-se toată procedura, toţi paşii legali”, spune Şaramet. „Dacă se pune în mişcare orice acţiune a unei instituţii a statului, atunci putem vorbi de imoralitate. Dacă se va întâmpla (să fie acuzată, n.r.), în consecinţă voi proceda la demiterea ei din funcţia de director medical”, a mai spus managerul de la „Socola”.

La rândul ei, Ioana Prepeliţă, a spus că ştie de existenţa dosarului, despre care a precizat că soţul i-a spus ce este in rem, însă a zis că nu ştie cu exactitate ce investighează procurorii. „Ştiu că s-au cerut acte, nu am primit nicio citaţie. La sfârşitul lunii octombrie am avut nevoie de cazier pentru un dosar şi nu aveam nimic pe cazier. Dacă o să fiu chemată, o să merg. În momentul acesta, altceva nu ştiu. A fost treaba instituţiei de a da actele din dosarul meu de personal”, ne-a spus Prepeliţă, care a subliniat că toată activitatea sa la institut, până în prezent, a fost una legală.



Parteneră de afaceri cu fostul director medical

Ioana Raluca Prepeliţă are 38 de ani şi, până se devină director medical, a fost coordonatoorul Camerei de Gardă. Ea este medic primar în psihiatrie din 2018, anterior, din 2013, fiind medic specialist.

Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, Prepeliţă este asociată în două firme. Paliaţie SRL şi Unipsycho SRL. În prima dintre ele, înfiinţată pe 20 martie 2014, doctoriţa are un sfert din acţiuni, ceilalţi trei acţionari fiind medicul Ovidiu Alexinschi, fostul director medical de la „Socola”, Romeo Dobrin, şef de secţie la acelaşi spital, şi Cătălin Joacăbine, medic primar la aceeaşi unitate sanitară.



Soţul noii directoare medicale de la „Socola” figurează pe lista avocaţilor suspendaţi ai Baroului Iaşi.