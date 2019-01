Dirigintă obligată să achite daune morale elevei pe care ar fi marginalizat-o. Culisele unui proces unic în învăţâmântul din România

Sentinţa judecătorilor vine după ce eleva s-a plâns că, în perioada gimnaziului, dascălul Liliana Balan ar fi marginalizat-o şi umilit-o de faţă cu ceilalţi colegi, în condiţiile în care eleva trecea printr-o situaţie familială dificilă. Nu doar profesoara trebuie să îi achite daune elevei, ci şi adolescenta fostei sale diriginte.

Motivul: înainte de absolvirea ciclului gimnazial, eleva ar fi postat un mesaj pe un grup intern de Facebook în care ar fi jignit-o pe profesoară.

Cum început conflictul

Procesul dintre cele două a fost deschis în primă fază de profesoară, care a cerut daune de 10.000 de lei de la eleva sa, invocând un „articol denigrator” pe care minora l-a postat pe Facebook, la data de 10 octombrie 2016.

Liliana Balan a spus că eleva ar fi postat pe un grup intern de Facebook un mesaj în care i s-au adus acuzaţii neprobate, care „pot distruge imaginea unui profesor, imagine clădită intr-o intreaga cariera.”



„A luat la cunoştinta despre existenta si continutul acestui articol gratie foştilor ei elevi, colegi de clasa cu parata. Impactul emoţional a fost mult mai puternic atunci cand a constatat ca acest articol a fost citit de un număr mare de persoane, fiind postat pe un cont de grup al clasei de elevi. Mai mult decât atât, parata i-a transmis si un mesaj privat, in cuprinsul caruia a folosit un limbaj trivial, absolut inadmisibil in raportul dintre elev si profesor. Acest mesaj nu il va reproduce, insa îl va ataşa prezentei acţiuni”, a susţinut profesoara, conform motivării instanţei.

În timpul procesului, eleva a formulat o cerere reconvenţională, adică şi-a dat şi ea în judecată profesoara, invocând presupuse acte de marginalizare la care ar fi fost supusă. Mai mult, eleva a menţionat că ar fi avut o tentative de suicid din cauza modul în care erra tratată la şcoală.

Profesoara a negat acuzaţiile

„Pârâta reclamanta a mentionat că comportamentul reclamantei combinat cu trauma provocată de divorţul părintilor a dus la necesitatea unei consilieri săptămânale a pârâtei începând cu clasa a şasea. Pârâta reclamanta a relatat in continuare comportamentul negativ al reclamantei fata de ea: împărţirea copiilor din clasa in mai multe categorii în functie de cât de apropiaţi sau nu îi erau, pârâta reclamanta fiind încadrata in grupa elevilor persecutaţi de reclamanta, pe criteriul gura mare, fiind aşezaţi in ultima banca elevii persecutati între care faceau parte si pârâta reclamanta, reclamanta facea glume pe seama greutătii pârâtei, atrăgându-i atentia de mai multe ori că îi atârna suncile pe ea si ca nu are grija de ea, poreclind-o si ”capra”, situatie ce a dus la împrejurarea ca ceilalti colegi sa faca glume la rândul lor fata de pârâta reclamanta. In plus, reclamanta pârâta i-a spus ca este exact ”ce merita parintii ei” , numind-o si nesimtita,astfel incât pârâta reclamanta a luat 20 de pastile de Piafen , făcându-i-se rău”, a precizat eleva.

Liliana Balan a negat în instanţă că ar fi marginalizat-o pe fosta sa elevă, precizând că „a încercat mereu sa aibă o relaţie buna cu elevii si a si reuşit acest lucru, îndrumându-i atât ca profesor cat si ca diriginte”. Conform motivării, judecătorii au audiat un martor pentru a verifica cele reclamate de elevă.



Procesul dintre cele două părţi nu s-a încheiat, decizia finală urmând a fi luată de Tribunalul Iaşi. În timpul documentării acestui material Liliana Balan nu a putut fi contactată.

