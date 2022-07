Directorul unicului festival din ţară dedicat exclusiv filmului românesc: „N-am ştiut unde vom ajunge”

Invitat în cel mai popular podcast cultural românesc, Cronicari Digitali, Andrei Giurgia, directorul festivalului Serile Filmului Românesc (SFR), a povestit cum a pornit la Iaşi festivalul fenomen dedicat filmului românesc, dar şi cum este pregătită ediţia din 2022, prima după doi ani pandemici.

„Eu eram student când am pus bazele acestui festival dintr-un singur motiv: vedeam că filmul românesc e mult mai apreciat în străinătate, regizorii noştri obţineau foarte multe premii, dar la noi în ţară filmul românesc era văzut aşa ca o chestie ciudată, stranie, un lucru la care te duci doar pentru un spectacol de gală. Când ajungi la un film românesc, sunetul e prost, nu ştii cum să reacţionezi la anumite situaţii, şi atunci, cu colegii mei de la Jurnalism, am zis hai să creăm un festival în care să comunicăm, să dialogăm cu regizorii, cu actorii, cu scenariştii, să cunoaştem echipe, să vedem cum se face un film. Nu ştiam unde o să ajungem pentru că eram studenţi”, măturiseşte Andrei Giurgia, directorul SFR.

Aşa s-a născut acest festival, dintr-o simplă dorinţă de a cunoaşte mai multe lucruri, de a sta la poveşti.

„Am apelat la prieteni, unul avea un restaurant, cineva ne-a ajutat cu cazarea, am avut trei invitaţi la prima ediţie – au fost trei zile. În trei zile am adunat în jur de 3.500 de spectatori la cinematograful Victoria din Iaşi, şi după acea primă ediţie pilot ne-am dat seama că e un public care are nevoie de aşa ceva. Ceea ce m-a bucurat şi mă bucură în continuare foarte mult e faptul că acest festival a crescut odată cu noi, echipa din spate. Noi am trecut de statutul de student, fiecare a făcut un master, alţii s-au reorientat în carieră, dar ne ocupăm în continuare să facem evenimente culturale. Locomotiva noastră este acest festival care a crescut de la an la an”, mai completează Andrei Giurgia.

Iaşul, pe harta culturală

Din 2010, Serile Filmului Românesc adună mii de oameni, timp de cinci zile pe an, în faţa unui mare ecran pe care rulează film românesc. Capitala Moldovei este cunoscută astfel ca „Ţara Filmului Răsare”.

„Am încercat să creionăm o hartă culturală în care mă bucur că există şi Iaşul prin acest festival unic. El e unic, nu pentru că spunem noi sau vrem să ne lăudăm, dar asta au spus-o şi invitaţii, iar tot ce se întâmplă aici e legat de filmul românesc. Dacă avem şi o expoziţie de fotografie, e tot legată de filmul românesc, dacă avem concerte, e tot legat de trupe care au la bază muzica românească sau se duc la rădăcini. E o atmosferă foarte plăcută, media de vârstă a echipei e până în 30 de ani şi toţi invitaţii noştri se simt foarte bine. Chiar spuneau că ospitalitatea moldovenească le place foarte mult”, a mărturisit Andrei Giurgia, directorul SFR, în discuţia cu bloggerul Cristian Şimonca, la podcastul Cronicari Digitali.

Va fi Iureş la Iaşi

Remarcat pentru rolurile de pe scenă şi marele ecran, cunoscut şi recunoscut pe plan internaţional, actorul Marcel Iureş este invitatul special al celei de-a 13 ediţii a festivalului Serile Filmului Românesc.

Astfel, în perioada 3-7 august 2022, Marcel Iureş va fi sărbătorit la Iaşi, alături de prietenii, colegii de pe scenă şi toţi cei care îl iubesc pe actorul cu peste 50 de roluri în film şi peste 30 de roluri în teatru.

În podcastul Cronicari Digitali, directorul festivalului care aduce la un loc pe lângă filmele româneşti şi mai multe generaţii de actuali şi viitori cinefili a vorbit despre cum decurg pregătirile pentru Serile Filmului Românesc, ediţia a 13-a.

„Lucrăm de ceva timp la ea, pentru că invitatul pe care îl sărbătorim, după o perioadă în care am tot aşteptat, a răspuns da pentru SFR. E vorba de actorul Marcel Iureş, un artist complet, fie că vorbim de film, fie că vorbim de teatru, de voce, de narare, de voice over. E un personaj cu totul şi cu totul fabulos, pentru că are şi o carieră internaţională când vorbim de filme. A trebuit să aşteptăm şi nişte răspunsuri pentru că va fi şi o retrospectivă – Marcel Iureş la SFR –, şi atunci am decis să difuzăm şi două filme din străinătate. O să prezentăm şi un spectacol de teatru. Va veni împreună cu George Mihăiţă, într-un spectacol care are la bază un text de Cătălin Ştefănescu. O să avem şi filmul «Păi... despre ce vorbim noi aici, domnule?» în regia lui Alexandru Dabija care porneşte de la textul lui Marin Preda, «Moromeţii»”, complează directorul festivalului de film românesc de la Iaşi.

Foto: Cristian Radu Nema, design: Marius Asiminei

Producţii capodoperă şi filme în premieră absolută

Chiar dacă vor avea loc şi spectacole de teatru, lansări de carte şi CD, vedeta festivalului va fi, ca în fiecare an, filmul românesc. Organizatorii spun că au pregătit proiecţii pentru toate generaţiile. Filme pentru copii, proiecţii ale filmelor-capodoperă şi producţii care vor rula în premieră absolută.

„Vreau să precizez că festivalul se întâmplă anul acesta în perioada 3-7 august, cu peste 60 de invitaţi şi momente importante, unice şi chiar în timpul festivalului se împlinesc 100 de ani de la naşterea lui Marin Preda. Iată cum se leagă lucrurile că avem şi acel spectacol de teatru şi o să avem împreună cu prietenii noştri de la Cinemaraton, acel canal de televiziune care difuzează filme româneşti. Pentru Centenarul Marin Preda am ales trei filme care pornesc de la texte scrise de Marin Preda, cu trei regizori şi foarte mulţi actori invitaţi. Am primit şi confirmarea că cei doi copii ai lui Marin Preda vor veni la Iaşi şi îi vom cunoaşte în carne şi oase”, mărturiseşte Andrei Giurgia.

CineMemoriam

Potrivit directorului SFR, şi anul acesta va avea loc Gala CineMemoriam, care cuprinde evenimente speciale organizate în memoria marilor actori români (Florina Cercel, Luminiţa Gheorghiu, Ion Dichiseanu), prin amintirea apropiaţilor acestora. Vor avea loc discuţii In memoriam despre aceştia, cu invitaţii Carmen Tănase, Ileana Popovici, Laurenţiu Damian, Ioana Dichiseanu şi Stere Gulea.

„Anul acesta o să povestim despre Florina Cercel, despre Luminiţa Gheorghiu, o mare actriţă pe care din păcate am pierdut-o recent sau de Ion Dichiseanu care a fost un mare admirator al festivalului nostru. Cam aşa arată festivalul în acest moment: cu filme care s-au lansat fie în 2020, fie anul trecut sau chiar anul acesta şi ceea ce mă bucură foarte mult e că o să avem un concert foarte aşteptat sau interesant chiar în deschidere, miercuri, pe 3 august în Piaţa Unirii din Iaşi. De la ora 18:00 o să ne întâlnim cu Bogdan Simion şi Lăutarii de mătase, muzică românească de la origini, aşa cum ştim cu toţii şi sunt convins că publicul o să primească cu mult interes acest spectacol”, a spus Andrei Giurgia, în podcastul Cronicari Digitali, realizat de Zaga Brand şi Asociaţia HUMART.

