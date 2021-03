Dilema zilei de 9 martie: 40 sau 44 de pahare? Ce se întâmplă dacă tună şi de ce dau oamenii foc uscăciunilor

Tradiţia creştină spune că în ziua de 9 martie, ziua celor 40 de Mucenici, bărbaţii trebuie să bea 40 de pahare cu vin. Acestea reprezintă sângele vărsat de către cei 40 de Sfinţi Mucenici din cetatea Sevastei.

În tradiţia populară, însă, bărbaţii beau 44 de pahare de vin. Diferenţa vine din faptul că, după tradiţia creştină, sfinţii au fost în număr de 40, dar după cea laică, aceştia au fost 44, de aceea, în unele zone din România, se beau 44 de pahare de vin.

Se spune că cei care reuşesc să ducă până la capăt acest obicei, vor fi sănătoşi tot anul, iar cei care nu reuşesc, ar fi bine ca măcar să guste sau să fie stropiţi cu vin, pentru a avea putere de muncă tot anul.

În credinţa populară, zilele babelor se încheie pe data de 9 martie şi încep cele ale moşilor, adică cele aducătoare de căldură. De aceea, în această zi se fac diverse ritualuri, precum baterea pământului, pentru a scoate căldura şi a intra gerul sau jocul copiilor peste foc.

De asemenea, vremea din această perioadă ne spune cum va fi, de fapt, vara din acel an. Dacă tună înainte de 9 martie, vara va fi una ploioasă şi nu foarte îmbelşugată, iar dacă va tuna chiar în ziua de Mucenici, vara va fi una călduroasă şi bogată. Dacă va ploua în ziua de 9 martie, se spune că la fel se va întâmpla şi în zilele de Paşte.

Luna magiei. Ce să faci să nu se lipească vrăjile de tine

Pe 9 martie, sătenii din toate regiunile ţării dau foc uscăciunilor din curte, pentru a purifica tot ceea ce îi înconjoară, de la casă, până la familie şi animale. Cenuşa rămasă este împrăştiată prin curte, pentru a alunga relele.

Luna martie este cunoscută ca fiind cea mai periculoasă lună din an, pentru că, în credinţa populară, stă sub spectrul magiei şi al vrăjilor. În magie, se spune că lumea întreagă stă sub stăpânirea vrăjitorească a şapte mari puteri. Cele şapte puteri şi-ar fi împărţit cerul, pământul şi lumea de dincolo şi fiecare a primit pentru sine o zi, o noapte, o stea şi o planetă.

Ograda trebuie curăţată cu ceapă şi usturoi. Chiar şi cel mai ascuns colţ trebuie uns, pentru a nu se lipi vrăjile. Chiar şi vitele trebuie descântate, pentru că aceasta este luna în care se schimbă soarele. Oamenii trebuie să bea agheasmă în fiecare dimineaţă şi să poarte diverse articole vestimentare pe dos.