Destinul unei copile abandonate la trei ani într-un spital românesc care a fost adoptată în Italia. Cum şi-a găsit mama naturală în doar câteva ore, pe Facebook

Maria Ştefan, aşa cum o chema la naştere pe tânăra născută în România, a apelat la comunitatea online “The never forgotten children of Romania – Copiii niciodată uitaţi ai României” marţi, 21 aprilie. Pe pagina de Facebook a comunităţii a fost publicat un mesaj din partea tinerei de origine română care a fost distribuit pe mai multe grupuri de Facebook cu utilizatori din judeţul Iaşi.



„Numele meu a fost Ştefan Maria, născută la data de 8 februarie 2001 în municipiul Iaşi. Am locuit la orfelinatul din Hârlău până când am fost adoptată de minunata mea familie din Italia. Nu cunosc numele mamei mele, dar sper din tot sufletul ca anunţul meu să ajungă cumva la familia mea biologică. Poate şi mama mă caută, poate a încercat de multe ori, dar în zadar. Sunt sigură că cineva mă va recunoaşte şi va răspunde chemării mele. Aştept cu mare nerăbdare să-mi cunosc mama!!!”, a fost mesajul tinerei crescută în Italia.



Un funcţionar a recunoscut-o pe mamă

Miercuri, mesajul fetei a fost văzut dintr-un biroul al Primăriei Hârlău, judeţul Iaşi, de funcţionarul public Ana Năstasă. Femeia lucrează ca mediator sanitar la primăria micuţului oraş şi printre sarcinile sale de serviciu, e şi legătura cu comunitatea de romi. Năstasă ştia că o membră a comunităţii de căldărari a avut un copil abandonat de la trei ani şi, în plus, şi-a dat seama că fata din fotografie seamănă foarte bine cu o femeie cu acelaşi nume, Maria Ştefan.



“Am văzut poza fetei de când avea trei ani, şi pe cea actuală. În cea actuala seamănă foarte bine cu mama şi cu una dintre surori. Oraşul e unul foarte mic şi ne cunoaştem fiecare cu fiecare. De asemenea, prin natura serviciului cunoaşteam comunitatea de romi. Ştiam că mama a dat copilulul şi, din aproape în aproape, mi s-a confirmat acest lucru. Am sunat-o şi i-am arătat fotografiile. Ea a zis că este fata pe care a dat-o şi că la acel moment a căutat-o un an de zile”, ne-a povestit Năstasă.



Mesajul mamei către fiica sa abandonată



Maria Ştefan are 46 de ani şi, la Hârlău, mai are trei copii minori. Femeia a abandonat-o pe tânăra adoptată în Italia în 2004. Atunci, soţul îi era în închisoare, casă îi luase foc, şi – spune acum – nu mai putea să aibă grijă de toţi copiii. A mers cu Maria la Spitalul de Copii din Iaşi şi a lăsat-o acolo. Ulterior, copila a fost transferată la un orfelinat, de unde a ajuns, în contextul permisiv al adopţiilor internaţionale de la acea vreme, la o familie de italieni.



Maria Ştefan a mers miercuri la Primăria Hârlău, unde a fost filmată când a transmis un mesaj către fiica ei abandonată. „Eu sunt mama fetei, am recunoscut-o din poze. Vreau să iau legătura cu ea, să vorbesc cu ea. Nu am am avut posibilităţi, că soţul meu a fost închis, mai aveam o fetiţă mai mică decât dânsa, de un an, era şi ea micuţă. M-am dus la spital la Iaşi şi am lăsat-o acolo, câteva luni, cât am zis că o să scape el de la puşcărie. Când m-am dus la Iaşi mi-a zis că nu mai este la Iaşi, că au dat-o mai departe. Şi am întrebat unde este fata, unde este Maria, mi-au zis că au dat-o departe. Eu tot am căutat-o şi nu am mai găsit-o. Îmi cer iertare de la fetiţa mea că am lăsat-o şi vreau cu cea mai mare plăcere să o văd. Mai are fraţi şi surori acasă care vor să o vadă. Eu credeam că nu mai este în viaţă. Asta este, un păcat de al meu, că am lăsat-o, dar Dumnezeu e deasupra, că nu aveam ce să fac. Nu puteam, nu avea cum (n.r. să o ţină), casa mi-a luat foc. Aveam doi copii mai mititei şi nu aveam ce să fac”, a spus, ieri, Maria Ştefan, mama fetei.



Filmuleţul cu mama biologică a fetei din Italia va fi vizionat de tânără, care urmează să decidă dacă vrea sau nu să ia legătura cu familia de la Hârlău.