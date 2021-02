Cum a reuşit un tânăr medic să devină fermier de succes într-un sat vasluian. Soţia lui joacă un rol esenţial

Dedicare, voinţă şi curaj, aceasta este reţeta succesului pe care au preparat-o doi tineri din Fălciu, judeţul Vaslui. Deţin 220 de hectare de teren arabil, pe care cultivă cereale şi rapiţă.

Florin Carson, absolvent al Facultăţii de Medicină, şi Elena, absolventă a Facultăţii de Agronomie, se completează perfect.

Au preluat afacerea familiei şi o duc mai departe, transformând-o într-un beneficiu pentru întreaga comunitate.

„Era o mică fermă a socrului meu. Florin, soţul meu, era la Facultatea de Medicină. În 2011 tatăl lui a decedat şi a trebuit să ne hotărâm ce facem cu ferma. Eu deja mă înscrisesem la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi. El terminase Medicina şi am zis să ne mutăm aici, la Fălciu, şi să continuăm cu ferma. Am început cu 100 de ha. Uşor-uşor am crescut. Acum avem 220 ha de teren arabil, unde cultivăm, pe lângă rapiţă, porumb, floarea soarelui, şi grâu”, spune tânăra întreprinzătoare Elena Carson.





A dat bisturiul pe tractor

Începuturile nu sunt uşoare, iar cazul celor doi tineri nu a făcut excepţie de la regulă. A fost nevoie de sacrificii şi dedicare totală. După toate acestea au apărut şi roadele muncii lor.

Florin Carson a vrut să-şi ajute tatăl în treburile de la fermă, dar planurile părintelui pentru fiu erau altele, după cum mărturiseşte Elena Carson. „Înainte de a muri tatăl lui, el a vrut să vină să-l ajute. A primit un refuz total din partea tatălui. I-a spus că al lui copil trebuie să stea într-un loc curat, nu să fie murdar de vaselină”, ne-a spus Elena Carson, soţia lui Florin.

Aşadar, lui Florin i-a fost greu când a dat prima dată piept cu toate treburile de la fermă. Între timp, s-a ambiţionat, a făcut un curs la Direcţia Agricolă şi a învăţat alături de soţia lui, care studia Agronomia.

Deşi studiase cum să îngrijească şi să salveze oameni, Florin devenise curios şi despre cum poate avea grijă de pământul pe care urma să cultive cereale şi rapiţă. Aşa că, ori de câte ori avea ocazia, o ruga pe soţia lui să le adreseze diferite întrebări profesorilor de la Agronomie.

„Eu eram intermediarul. El nu înţelegea câte ceva, iar eu eram în primul an, nu puteam să-l ajut foarte mult. Şi le adresam profesorilor întrebările lui. Ne-am completat unul pe altul”, mai spune Elena Carson.

Elena şi Florin Carson FOTO Arhiva personală a familiei Carson

S-au îndrăgostit amândoi de fermă, asta explică faptul că Florin a dat bisturiul pe tractor, iar Elena s-a urcat la volanul celor mai mari utilaje.

„Mi-a plăcut foarte mult încă de la început. Mergeam cu un angajat, îi ţineam companie. Şi fără să ştie el, eu învăţăm tot ce făcea el. Îi urmăream mişcările. Ţin minte că era 2012. Eram la discuit şi îmi zice angajatul: «Ai mai mers cu tractorul?» Şi am crezut că mă întreabă dacă m-am mai plimbat cu el şi i-am zis că da. Şi mi-a zis să mă duc la volan. Şi atunci m-am trezit că eu conduc ditamai tractorul. În faţă aveam malul Prutului, iar în partea cealaltă un şanţ foarte adânc. Şi am reuşit. Aceasta a fost prima mea întâlnire cu tractorul. Am discut un ha jumătate. Apoi mi-a plăcut foarte mult. Am fost şi cu combina, şi la cărat grâu”, mărturiseşte Elena Carson.

Elena Carson FOTO Arhiva familiei Carson

Credite pentru calitate

Tineri întreprinzători în lumea satului lucrează cele 220 ha pe care le deţin cu cele mai noi utilaje în domeniu, însă nu le-a fost uşor până a ajunge în acest punct.

„A fost foarte greu. Am făcut credite. Nu am făcut niciun proiect până acum ajutaţi de stat. Totul prin munca noastră. E foarte greu şi în continuare, pentru că am rămas cu acele rate. Dar preferăm calitate. Mai bine mai puţin, dar de calitate, decât mult şi rău”, mai spune Elena Carson.

Tânăra a câştigat un concurs dedicat femeilor care vor să facă afaceri la sat. În cadrul concursului, Elena a prezentat planul pe care l-a gândit împreună cu Florin.

„Anul trecut, la iniţiativa unei colege de facultate, m-am înscris la proiectul „Femeia Mananger”. Am participat la cursuri online, iar la sfârşitul acestui curs am prezentat planul meu de afaceri cu o brutărie. Şi am câştigat 5000 de dolari”, a adăugat Elena Carson.

În prezent, tinerii vor să închidă circuitul afacerii prin deschiderea unei brutării. Aşa, ferma pe care o deţin ar putea venit în sprijinul întregii comunităţi.

„Ne-am gândit să închidem circuitul prin prelucrarea grâului până la produsul finit. De aici a venit ideea cu brutăria. Avem terenul unde o să fie amplasată brutăria. Vrem să accesăm nişte fonduri pentru un mic ajutor. Anul acesta o să demarăm construcţia”, a conchis tânăra întreprinzătoare.

