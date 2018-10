Cum au rămas ieşenii fără foc de artificii la sărbătorile oraşului. Revolta primarului Chirica faţă de „lichelele politice“ care iau decizii administrative

Deşi, iniţial, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă îşi dăduse acordul de principiu pentru organizarea focului de artificii de lângă Palatul Culturii, ulterior, în ziua concertului, a emis un aviz nefavorabil.

„Vă facem cunoscut faptul că Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi a eliberat Acordul de principiu pentru organizarea jocului de artificii din data de 15.10.2018 în baza documentaţiei depuse de firma organizatoare. La verificările ulterioare efectuate în teren specialiştii din cadrul Inspectoratului au constatat ca nu era respectată distanţa de siguranţă faţă de staţiile de distribuţie carburanţi aflate pe str. Sf. Lazăr, fiind încălcate prevederile art. 34 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Acordul eliberat de ISU Iaşi este valabil doar însoţit de documentaţia vizata spre neschimbare, aspect consemnat şi în documentul eliberat, ori nefiind respectate prevederile legale acordul nu este valabil, firma organizatoare fiind notificată în acest sens“, au precizat reprezentanţii ISU Iaşi.



Anunţul l-a iritat pe Mihai Chirica, primarul Iaşiului . Acesta a făcut mai multe declaraţii dure atât luni seară, în timpul concertului, cât şi marţi, în timpul unei şedinţei extraordinare a Consiliului Local Iaşi.

„De când sunt în administraţia publică Iaşi, din 2002, am străbătut numeroase guvernări şi preşedinţii ale României, dar niciodată oraşul Iaşi nu a trecut prin momentul de luni seară. Niciodată, chiar dacă la cârma oraşului a fost un partid de altă culoare politică decât cea de la guvernare, nu s-a întâmplat ca instituţii ale statului, sub presiune politică, să boicoteze un eveniment public dedicat ieşenilor. Ceea ce s-a întâmplat ieri deschide cutia unor lucruri total ilegale şi nepotrivite pentru noi ieşenii. Am tras un semnal de alarmă puternic. Ştim că instituţiile care se ocupă de acest lucru sunt instituţii militarizate care au depus jurământ faţă de poporul român şi nu cred că sunt în măsură să-l încalce“, a declarat, marţi, primarul Chirica, la fel de iritat ca luni noapte.



„Să le fie ruşine celor care au făcut un asemenea gest“



Acesta a menţionat că, din 1995, de când a apărut legea privind acordul pentru astfel de evenimente, nu s-a schimbat nimic, iar locul de lansare a artificiilor în centrul Iaşiului a rămas acelaşi. „A fost o imixtiune politică în decizia unei instituţii publice aflate în slujba cetăţenilor. Asta arată cât de mult s-a degradat PSD prin conducerea sa. Luni noapte am aflat că de sâmbătă se discuta în Casa Pătrată posibilitatea interzicerii focului de artificii. Nu a fost ziua primarului Iaşi, nici onomastica familiei mele, era un moment dedicat cetăţenilor. Pentru lacrimile acelor copii care au reproşat părinţilor că nu se mai dau artificii va trebui să continue această luptă, până când fiecare lichea politică va fi eliminată din decizia publică. Am făcut şi un apel de strângere de fonduri pentru a face un fond din care să sărbătorim dispariţia din viaţa publică a acestor lichele“, a mai declarat Chirica.

Acesta a mai menţionat că cei de la ISU puteau anunţa din 8 octombrie că refuză emiterea avizului şi s-ar fi găsit soluţii într-o săptămână. „Să le fie ruşine celor care au făcut un asemenea gest. Ieşenii nu vor uita!“, a adăugat edilul. Artificiile au costat în jur de 18.000 de euro, dar primarul a anunţat că nu vor fi plătite, pentru că nu au fost lansate.