Cum se înmulţeşte iasomia, planta numită „darul lui Dumnezeu“. Pretenţiile arbustului în fiecare anotimp al anului

Numită de perşi „darul lui Dumnezeu”, iasomia a fost folosită atât pentru parfumarea naturală a pielii, cât şi pentru efectele sale afrodiziace. Potrivit botaniştilor, arbustul înfloreşte nu numai în timpul verii, ci şi iarna. Pentru decorarea apartamentelor sunt recomandate specia din India- cu frunze persistente şi cea din regiunea tropicală a Asiei- o specie foarte rustică, care înfloreşte în noiembrie-februarie.





Potrivit specialiştilor, iasomia are nevoie de multă lumină, dar nu suportă razele directe ale soarelui. Cere udări şi pulverizări regulate. De asemenea, la fiecare două săptămâni, în perioada de vegetaţie (primăvara-toamna) ar trebui administrate îngrăşăminte. Iarna, planta parcurge o perioadă de repaus, în care se va observa o uşoară pierdere a frunzelor. Se va uda puţin şi se va sista îngrăşămintele.





Înmulţirea se face primăvara şi vara prin butaşi. Pentru aceştia se recoltează ramuri semilemnificate, butaşii se înrădăcinează într-un substrat încălzit de pământ de frunze, bine putrezit sau de conifere şi nisip şi se ţine sub rame. Se pot înrădăcina şi în apă, sub un borcan de sticlă. Plantele tinere se plantează într-un amestec mai uşor, iar pe măsură ce îmbătrânesc, li se dă un pământ mai greu. Plantele tinere se transplantează în fiecare an primăvara, iar cele mari, bătrâne, la 2-3 ani.