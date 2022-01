Cum facem testul rapid antigen pentru depistarea SARS-CoV-2. Demonstraţia unui medic infecţionist VIDEO

„Vom introduce beţişorul până la semnul respectiv. Îl veţi simţi undeva în spatele cavităţii bucale, dar e o senzaţie care nu durează mult şi care nu lasă nicio leziune. E bine dacă există cineva care ne poate ajuta la recoltare, dar dacă suntem singuri, recomand recoltarea în faţa oglinzii, pentru a şti cu exactitate nivelul până la care trebuie introdus”, a explicat medicul Florin Roşu.

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi explică şi care sunt paşii pe care trebuie să-i facem după recoltare. Potrivit acestuia, se introduce partea cu tampon a beţişorului în picurător, se amestecă timp de 2-3 minute, apoi se extrage beţişorul şi se reintroduce în folia protectoare. Apoi, se închide capacul picurătorului şi se pun în fanta testului câteva picături.

„În momentul de faţă, sunt foarte bine concepute testele şi în interval foarte scurt se vede şi rezultatul, dar putem să lăsăm testul la decantat până la 15 minute. Dacă în dreptul literei C există o singură liniuţă, cea de control, rezultatul este negativ, dacă testul este pozitiv, apar două liniuţe, în dreptul C şi T. Dacă se întâmplă să avem o linie doar în dreptul literei T fără să avem în dreptul literei C, testul este declarat invalid şi trebuie repetat”, a explicat medicul infecţionist.