Cum şi de ce au eşuat cele mai importante proiecte propuse de Iaşi pentru a fi finanţate prin PNRR

Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este considerat un eşec la nivelul judeţului Iaşi de către cei mai mulţi politicieni ieşeni. Fondurile alocate au stârnit controverse între aceştia, cei din partidele aflate la conducere declarându-se mulţumiţi, în timp ce cei din opoziţie reclamă lipsa de implicare a altora.

Printre cele mai importante proiecte care vor primi finanţare prin PNRR se numără Spitalul Regional de Urgenţă, o porţiune din Autostrada A8 care va trece prin zona Moţca sau modernizarea reţelei de cale ferată între Iaşi şi Paşcani.

„Am spus la finalul anului trecut că Moldova primeşte, în sfârşit, atenţia cuvenită din partea autorităţilor centrale, iar valoarea investiţiilor pentru proiectele noastre, ale ieşenilor şi moldovenilor, stă drept mărturie a unei colaborări guvern – parlament – administraţie locală fără precedent. Astăzi este o realitate. Investiţiile în infrastructura rutieră a Moldovei au rămas prioritare pentru Guvernul României şi le mulţumesc tuturor celor care au susţinut şi susţin în continuare proiectele regiunii noastre ca interes naţional”, a declarat Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

Dacă fostul ministru al Mediului se declară mulţumit de ceea ce va primi Iaşul prin banii de la UE, alţi politicieni au reacţionat negativ.

„Proiectele nostre, ale Iaşului şi Regiunii de Nord-Est trebuiau să aibă prioritate, ca metodă de plată pentru toţi anii în care am avut doar praf în ochi de la Bucureşti. Ce am primit? Capete de autostradă. L-am analizat, sunt sute de pagini. E clar că e mult mai mult decât a făcut PSD, dar este departe de a acoperi dezechilibrul dintre regiuni. Avem câteva proiecte clare, regionale, care sunt absolut necesare, Autostrada A8, fiind printre ele, însă cu o abordare ineficientă, în sensul în care se introduc două capete. Nu ştiu care a fost logica şi cred că trebuiau alocaţi bani pentru tronsonul de la Iaşi la Târgu Neamţ. Este una din cele mai aglomerate porţiuni, unde au loc sute de accidente. Am văzut că la Mediu e prins sistemul de irigaţii Ţuţora - Gorban, un lucru bun, însă aş fi preferat să văd Institutul de Boli Cardiovasculare construit în totalitate cu fonduri din PNRR”, a spus Petru Movilă, deputat PMP.

Reacţii negative au venit şi din partea reprezentanţilor PSD de la Iaşi.

„Judeţul nostru nu a primit aproape nimic, iar aceşti parlamentari ai guvernării ar trebui să intre în pământ de ruşine pentru că nu ne-am ales nici cu praful de pe tobă. Clujul este menţionat de 57 de ori în PNRR, iar Iaşul doar de 16 ori. Mai mult, la Cluj apar proiecte cu sume exorbitante, mai degrabă mofturi decât proiecte importante pentru ţară, precum metroul clujean. În acest timp, în dreptul Iaşului nu apare nicio sumă”, a spus deputatul Silviu Macovei.