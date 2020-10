Cum au dat viaţă studenţii ieşeni unei zone neamenajate, unde aleile pe care mergeau erau cărări de pământ

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) a inaugurat parcul dintre căminele T9 – T10 – T11, o zonă verde reabilitată complet, după ce doi studenţi ai universităţii, Georgiana Butnariu şi Mihael Ionuţ Furdu, au câştigat anul trecut premiul de 40.000 de lei la concursul de creativitate în dezvoltarea urbană „IAŞI FORWARD by TRANSGOR LOGISTIK”, organizat de Fundaţia Comunitară din Iaşi.

„Ne-am gândit la conceptul acesta de spaţiu care să adune un colectiv pentru că zona verde e fix lângă biroul ligilor din campus. A ieşit fix cum am vrut să iasă, am avut foarte multe variante până la cea finală, am făcut şi unele compromisuri fiindcă a fost dificil de pus în aplicare, dar proiectul final este aşa cum am plănuit”, a declarat Georgiana Butnariu, unul dintre studenţii care a venit cu ideea proiectului.