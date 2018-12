Cum combate obezitatea infantilă un medic endocrinolog din Iaşi: „A devenit o epidemie, nu numai în România, ci în toată lumea“

La Iaşi un medic endocrinolog a lansat programul "Traista cu sănătate" încă din 2012.





Este un program educaţional, dedicat copiilor şi familiilor lor, care promovează un stil de viaţă sănătos, cu respectarea tradiţiilor locale. Programul are la bază dovezi ştiinţifice şi este coordonat de experţi de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa din Iaşi. Este recunoscut la nivel internaţional, fiind inclus în cea mai mare organizaţie de luptă împotriva obezităţii pediatrice, EPODE International Network (EIN), alaturi de programe din peste 25 de ţări.





Medicul endocrinolog dr. prof. Veronica Mocanu spune că acest program poate schimba viaţa copiilor care au probleme cu greutatea.





În acest program, copiii învaţă cu uşurinţă care sunt elementele unui stil de viaţă sănătos ajutaţi de o traistă fermecată: Traista cu sănătate. Împreună cu personaje din lumea basmului popular, capra şi cei trei ieduţi, copiii vor descoperi ce este bun pentru sănătatea lor: apa curată, mâncarea sănătoasă şi multă mişcare!





“În povestea Traistei cu sănătate, au intrat şi personaje din basmele lui Ion Creangă: este vorba de capra care îngrijeste cei trei iezi, care nu sunt toţi la fel: unul este mai subţire, altul este mijlociu, si unul voinicel, ceea ce toţi părinţii îsi doresc pentru copiii lor si se încadrează într-o normalitate. Un alt personaj este Lupul, care îi ademeneste pe copii cu dulciuri, sucuri dulci, chips-uri, iar din voinicel devine şi mai voinicel, ceea ce nu este bine", spune dr Veronica Mocanu.





In cadrul Traistei cu sănătate, se are în vedere şi instruirea profesorilor pentru a forma la copii un comportament sănătos privind nutriţia, igiena şi mişcarea.





Noutatea programului constă în introducerea în programul zilnic al şcolarilor din ciclul primar şi al preşcolarilor a 10 minute de educaţie fizică. Cu această ocazie, va fi lansat proiectul Jocuri din Traista cu sănătate, care are ca scop prevenţia obezităţii din copilărie. Atelierul face parte dintr-o serie de activităţi destinate menţinerii greutăţii sănătoase - Săptămâna Greutăţii sănătoase.





Temele programului graviteaza in jurul cunoştinţelor despre alimente, atitudinile şi comportamentele alimentare la profesorii din învăţământul preşcolar şi primar.





Datele de cercetare din programul Traista cu sănătate din ultimii sase ani arată în judeţul Iaşi o creştere alarmantă a obezităţii şi supraponderalităţii în rândul copiilor. De la 25% la 31% în rândul băieţilor şi de la 24% la 26% în rândul fetelor.





Beneficiarii acestui proiect au fost în ultimii ani copii din municipiul Iaşi şi patru comune din judeţ, în total peste 10.000 de şcolari şi preşcolari între 3 şi 12 ani.





"Obezitatea a devenit epidemie, nu numai în România. Este o epidemie mondială. Un studiu făcut in 2017 arată că obezitatea infantilă a crescut de 10 ori in ultimii 40 de ani. Obezitatea infantilă nu se tratează, se previne, si in acest sens am creat anul acesta si un eveniment ce marchează Ziua Europeană de Prevenţie a Obezităţii şi a fost organizat de Fundaţia Tradiţii Sănătoase, în colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, în parteneriat cu Universitatea ”Al. I. Cuza”, Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi, Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi şi sub egida Colegiului Medicilor Iaşi.





Potrivit medicului Veronica Mocanu, combaterea obezităţii din copilărie necesită cooperarea actorilor sociali care vizează schimbarea comportamentului copilului, prin schimbări în mediul său fizic, socio-cultural, economic şi politic.





În România, prevenirea obezităţii la vârsta copilăriei, prin multiple activităţi şi implicarea membrilor comunităţii, este realizată în cadrul Programului Traista cu sănătate. Tradiţii sănătoase pentru copii sănătoşi. Acest program face parte dintr-o largă reţea internaţională de prevenţie a obezităţii la vârsta copilăriei, EPODE (Ensemble, Prévenons L’Obésité des Enfants) International Network, alături de peste 40 de programe din cinci continente şi 29 ţări.





De cele mai multe ori cauza obezităţii, atât la adulţi cât şi la copii, o reprezintă un regim alimentar şi un mod de viaţă nesănătos. Consumul frecvent de snacks-uri, produse bogate în grăsimi de tip fast-food sau produse cu o cantitate mare de zahăr şi lipsa de mişcare sunt motivele pentru care obezitatea devine o problemă frecventă încă din copilărie.





„Are probleme cu glanda“ - aceasta este e o scuză ades invocată de părinţi, când se vorbeşte de cauzele obezităţii, problemă care, în ultimii ani, este din ce în ce mai frecvent întâlnită şi la copii, nu numai la adulţi. Însă, în fapt, mai rar obezitatea are drept cauză existenţa unor probleme de natură endocrinologică. Cel mai frecvent, mai ales în cazul copiilor, obezitatea este cauzată de obiceiurile alimentare proaste şi uneori de moşternirea genetică.Conţinutul caloric mare al alimentelor de tip fast-food şi al semipreparatelor contribuie la apariţia mai frecventă a obezităţii infantile.





Alimentaţia de tip fast food, lipsa exerciţiilor fizice şi timpul îndelungat petrecut în faţa calculatorului reprezintă inamicii numărul unu ai sănătăţii copiilor. Copiii sunt duşi şi aduşi de la şcoală cu maşina. Cei care nu au maşină recurg la un mijloc de transport în comun, chiar dacă şcoala este situată la doar o staţie distanţă de casă. Mai trebuie menţionată şi tendinţa excesivă a mamelor de a-şi îndopa copiii, insistând ca aceştia să mănânce des şi cât mai mult pentru a fi sigure că micuţul nu va sta flămând. Este un obicei prost care şi el poate duce în timp la probleme cu greutatea.





Potrivit studiilor, obezitatea şi supraponderalitatea au crescut în ultimii 6 ani în randul populaţiei tinere din zona Moldovei, astfel, 1 din 3 copii este obez.

“M-am gândit cum aş putea să ajut acesti copii să învete lucruri simple, să aibă un reper, să aibă un ajutor. Si m-am gândit că această denumire “Traista cu sănătate” poate să le adune pe toate: atât alimentatia sănătoasă, cât şi jocurile pline de mişcare, curăţenia şi formarea lor ca oameni" spune Veronica Mocanu. “În 2012, obezitatea era în jur de 8% , acum este 16%, adica s-a dublat. Iar în ceea ce priveşte obezitatea din mediul rural, aceasta s-a triplat. Deci ce înseamnă asta? Nu înseamnă “voinicel”, înseamnă "prea voinicel". Deci sunt copii bolnavi", punctează medicul





Tratată cu prea puţină atenţie, greutatea excesivă a copilului trebuie sa fie un prim semnal de alarmă pentru părinţi. Studiile demostrează că, obezitatea copilului trebuie tratată cu foarte mare atenţie, fiind un semnal de alarmă asupra sănătătii copilului. Obezitatea în copilărie este deosebit de importantă pentru anumite motive, prezice dacă un copil va fi obez în viaţa adultă şi este legată de alte complicaţii.

Medicii specialişti sfătuiesc părinţii să nu neglijeze această problemă a obezitaţii infantile. Deoarece pot apărea probleme de sănătate ce îi vor afecta viaţa copilului.





Obezitatea la vârsta copilăriei este un factor de risc pentru complicaţii multiple, cum ar fi: bolile cardiovasculare, hipertensi­unea arterială, dislipidemiile, diabetul zaharat de tip 2, sindromul meta­bolic, apneea în somn, unele forme de cancer, precum şi afecţiunile psiho-sociale precum depresia, stigmatizarea, stima de sine redusă, deoarece există de asemenea şi importante efecte psihologice care duc la o slabă încredere în sine.





Pentru a verifica dacă copilul dumneavoastră este obez trebuie calculat indexul de masa al corpului (IMC = BMI) prin următoarea formula: greutate (in kg) este împarţită la înălţimea (in metri) la pătrat .

Un IMC de 18.5 pana la 25 reprezintă o greutate normală, în timp ce o valoare cuprinsă între 25 şi 30 semnifică o greutate peste normal, iar indicele IMC de peste 30 indică o obezitate clară.

Fenomenul obezitaţii infantile este în plină expansiune în România. Pentru a preveni trebuie respectate câteva reguli: întotdeauna masa trebuie servită în familie, copiii nu trebuie recompensaţi cu dulciuri, iar petrecerile la fast-food-uri trebuie evitate. Neglijenţa părinţilor aduce cu sine consecinţe greu de recuperat.