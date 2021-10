Cum arată secţia UPU de la Iaşi, plină de bolnavi COVID-19. „Îi vezi cu privirea pierdută” FOTO

Situaţie dramatică la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi, acolo unde sunt prea mulţi pacienţi şi prea puţine ventilatoare pentru cei care nu mai pot respira natural.

Cadrele medicale fac cu rândul ventilaţie manuală, pentru a ţine în viaţă bolnavii de COVID-19.

„Fiecare zi ne demonstrează că poate fi şi mai rău. Sunt pacienţi cu vârste din ce în ce mai tinere şi forme tot mai severe. Cel mai tânăr pacient are 27 de ani. El are o formă extrem de severă, cu complicaţii multiple. Era sănătos anterior. Are acum insuficienţă renală, tulburări de coagulare, tulburări metabolice şi necesită o terapie extrem de susţinută pentru o speranţă mică de a putea respira singur", a declarat dr. Diana Cimpoeşu, şef UPU-SMURD Iaşi.

Pacienţii COVID-19 care aşteaptă în secţia de Urgenţe ar putea fi redirecţionaţi către Spitalul Mobil de la Leţcani, atunci când în cadrul acestei unităţi se vor mai elibera paturi sau vor fi deschise altele noi.

„Efortul este enorm, pacienţii vin, sunt foarte mulţi, iar noi suntem epuizaţi şi supuşi în acelaşi timp unui risc biologic extrem de mare”, a mai transmis Diana Cimpoeşu.



