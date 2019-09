Cum a adus la ruină Dominic Habsburg Conacul de la Poieni. Proprietarul Castelului Bran a fost dat în judecată

Conacul din localitatea ieşeană Poieni, comuna Schitu Duca, a fost retrocedat în 2008 urmaşilor Principesei Ileana a României şi a Arhiducelui de Habsburg, respectiv lui Dominic von Habsburg-Lothringen, arhiducesei Maria Magdalena von Holzhausen şi arhiducessei Elisabeth Sandhofer. Toţi trei locuiau atunci în străinătate şi au devenit cunoscuţi în România după ce în 2006 statul român le-a restituit celebrul Castel Bran din judeţul Braşov.

În cei 11 ani de când le-a fost restituită proprietatea de la Poieni, urmaşii Regelui Ferdinand I nu au cheltuit nici măcar un leu pentru conservarea şi menţinerea în bună funcţiune a clădirilor. Şi asta deşi în momentul predării clădirilor de pe moşia de la Poieni, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iaşi (DJC) le-a atras atenţia în legătură cu îndatoririle pe care le au, prevăzute în Legea Monumentelor Istorice. Potrivit legii, proprietarii “trebuie să asigure o întreţinere curentă corespunzătoare, prin folosirea unor materiale adecvate, compatibile cu cele din infrastructura monumentului istoric”.

Prăpădul de după retrocedare

Ce a urmat după retrocedare, este de neimaginat. S-au spart pereţii, s-a distrus gardul, au fost tăiaţi copacii din curte, a dispărut până şi acoperişul clădirii. În urmă cu câţiva ani, a avut loc şi un accident terminat tragic, un localnic venit la furat de cărămizi murind strivit de un perete care a căzut peste el. ”Nici eu, ca primar, şi nici Poliţia nu am avut ce face. După ce terenul a fost retrocedat, nu a venit nimeni să declare la primărie că este moştenitor. Se ocupa o casă de avocatură din Bucureşti”, a declarat pentru Adevărul Mihai Mihalache, primarul comunei Schitu Duca.

Ani de zile, nimeni nu a plătit nicio taxă pentru teren şi clădiri. În opinia conducerii DJC Iaşi, atât primăria Schitu Duca, cât şi Poliţia din localitate ar fi trebuit să sesizeze Direcţia cu privire la degradarea clădirilor, fapt care însă nu s-a întâmplat pentru că, spun autorităţile locale, nu au ştiut că este vorba despre un monument istoric.

Războiul dintre autorităţi şi proprietari

După cinci ani de la retrocedare, moştenitorii conacului de la Poieni au solicitat un aviz din partea DJCC pentru a putea scoate la vânzare clădirea. Avizul a fost emis, dar nu s-au găsit cumpărători. La vremea respectivă, preţul solicitat a fost de 220.000 de euro, mult prea mare pentru ceea ce mai rămăsese din clădire. Tot în 2013, DJC s-a autosesizat asupra stării de degradare a monumentului istoric, făcând o plăngere la Inspectoratul Judeţean de Poliţie.

În sesizare se menţiona că proprietarii nu şi-au îndeplinit obligaţiile legale, nu au asigurat întreţinerea şi paza corespunzătoare a imobilului, care au fost supus furturilor şi vandalizării, ajungând în scurt timp o ruină. Procurorii care au instrumentat cazul, la acel moment, au dispus neînceperea urmăririi penale şi sancţionarea doar cu amendă a proprietarilor. Rezoluţia a iritat conducerea DJC Iaşi. „Există o serie de obligaţii legale pe care proprietarii de astfel de monumente trebuie să se respecte. După o vizită la fostul conac din Poieni, am constatat că nu a mai rămas nimic, nici pereţii nu mai sunt acolo. S-a furat absolut tot. După ce am aflat că s-a dispus neînceperea urmăririi penale împotriva proprietarilor, noi am contestat-o ”, a declarat Virgil Băbîi, directorul DJC Iaşi.

În 2015, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi a dispus admiterea plângerii formulate de DJC Iaşi şi restituirea cauzei către Serviciul de Investigaţii Criminale din IPJ Iaşi în vederea începerii urmăririi penale.

Potrivit anchetatorilor care au instrumentat acest dosar, persoanele cercetate şi trimise în judecată au fost audiate prin asistenţă juridică internaţională, fiul Principesei Ileana având domiciliul în străinătate.

Rolul conacului de la Poieni în istorie

Domeniul de la Poieni deţinut de familia regală de Habsburg se întinde pe o suprafaţă de 4,4 hectare de teren. Aici se aflau patru corpuri de clădire care au aparţinut principesei Ilieana a României, fiica Regelui Ferdinand I. Conacul a fost, de altfel, prima moşie cumpărată de Carol I în Moldova, după 1866. Proprietatea a jucat un rol important în istorie, în Primul Război Mondial. Când a avut loc refugiul de la Iaşi, iar iernile erau cumplite, la ordinul Regelui Ferdinand, încălzirea populaţiei se făcea cu lemnul de pe această moşie. Confiscate de comunişti după 1947, imobilele au ajuns în proprietatea Spitalului Sfânta Maria. Aici a funcţionat o secţie medicală pentru copii cu dizabilităţi şi un preventoriu TBC.

Cine este Dominic von Habsburg Lothringen

Dominic von Habsburg Lothringen are 82 de ani şi s-a născut în Austria. Este fiul arhiducelui Anton de Habsburg şi al Principesei Ileana a României. Ca membru al liniei Habsburg-Lorena, din Casa de Habsburg, a moştenit titlurile de arhiduce al Austriei şi mare duce de Toscana. În calitate de succesor al mamei sale, acestuia i-a fost restituit şi Castelul Bran în mai, 2006.

