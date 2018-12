Culisele revoluţiei anti-Tudorel de la Universitatea „Cuza“. Surse: mai mulţi profesori ar vrea revocarea rectorului-ministru, dar nu au avut curaj să semneze

În documentul semnat de 30 de cadre universitare de-ale instituţiei, dar şi de alte cinci nume importante de mediul academic, se invocă “prejudiciul grav de imagine” pe care Toader l-ar aduce prin activitatea sa de ministru al justiţiei.



„Considerăm că implicarea politică a domnului profesor dr. Tudorel Toader şi atragerea Universităţii în declaraţiile sale de presă şi în mesajele transmise în cadrul comunităţii academice, emise când în calitate de rector, când în calitate de ministru, de multe ori prin alăturarea celor două funcţii, pun în pericol raporturile dintre reprezentanţii Universităţii cu partenerii sociali şi educaţionali externi, raporturile dintre angajaţii Universităţii noastre şi, nu în ultimul rând, relaţiile cu foştii, actualii şi viitorii noştri studenţi”, arată semnatarii scrisorii.



Ce spun semnatarii

Reporterii „Adevărul” au discutat cu mai mulţi universitari care au semnat, toţi confirmând autenticitatea scrisorii. Potrivit unor surse din cadrul universităţii, despre strângerea de semnături ale unor cadre didactice se discută, pe grupurile online interne ale universităţii, încă din luna noiembrie. Deşi numărul celor care susţin informal demersul ar fi mai mare, nu toţi au fost de acord să îşi pună semnătura pe scrisoare. Cei care au făcut-o, însă, speră ca, odată făcută public, şi alte cadre didactice să se alăture demersului.

La rândul lor, unii semnatari contactaţi de „Adevărul” au admis că au semnat scrisoarea, însă nu au dorit să ne furnizeze alte reacţii pe acest subiect.



Unul dintre cei care şi-a explicat nemulţumirea este lectorul Bogdan Creţu, de la Facultatea de Litere, care a spus că Tudorel Toader este „un om politic sadea, nu un tehnocrat impartial”, motiv pentru care autoritatea sa poate suferi presiuni politice.



„Dl Ministru are o misiune politică atent negociat şi precis trasată. Prin poziţia sa în Guvern, prin acţiunile sale, dl Ministru este una dintre cele mai expuse şi mai contestate persoane din spaţiul public. Reacţiile europene atrag atenţia asupra schimbărilor politizate din domeniul Justiţiei, care devin un pericol pentru păstrarea unei direcţii pro-UE. Oricum am da-o, dl Ministru al Justiţiei are un rol decisiv în această aventură perdantă”, ne-a mai spus Creţu.