„Cucuteni 5000”, târgul de ceramică de la Iaşi, care a reunit meşteri populari renumiţi în toată Europa

Târgul Cucuteni 5000 a strâns anul acesta peste 120 de meşteri populari. Timp de trei zile, Parcul Copou din Iaşi a devenit spaţiul de întâlnire a iubitorilor de ceramică. Meşteri veniţi din toate colţurile ţării, dar şi din Republica Moldova şi Ucraina au adus obiecte din ceramică lucrate din inimă.

Acesta este şi cazul meşterului Saviţcaia-Baraghin Iarîna, renumită pentru realizarea cu înaltă măiestrie a produselor din ceramică. În cazul ei, dragostea pentru această artă a fost moştenită. În cele trei zile de târg, Saviţcaia-Baraghin Iarîna a reprezentat Republica Moldova în România, la Iaşi.

„Reprezint Republica Moldova şi am venit la târg cu ceramică utilitară şi decorativă, realizată toată manual, pictată cu glazură. Am preluat pasiunea aceasta de la părinţi, e o îndeletnicire de familie. Am şi terminat Academia de Arte. Avem cănuţe, farfurii, obiecte decorative. Pe aproape toate obiectele noastre sunt pictate, incizate simbolurile tradiţionale moldoveneşti, inclusiv cele cucuteniene. Pentru fiecare produs în parte procesul de realizare durează în jur la o săptămână”, explică meşterul din Chişinău.

Scopul manifestării l-a constituit cunoaşterea şi promovarea ceramicii tradiţionale din cele mai importante centre de olărit din ţară, având ca invitaţi meşteri olari din Republica Moldova şi Ucraina.





Iaşul parcă a fost un burete uscat, dornic să absoarbă informaţii despre ceramica tradiţională Cucuteni. Zi de zi, parcul din Copou a fost plin de persoane de toate vârstele, care se opreau pe la fiecare meşter în parte.

Anul trecut, din cauza pandemiei târgul nu a mai fost organizat. Aşadar, anul 2021 a venit cu o bucurie pentru meşteri şi pasionaţii de produse din ceramică.

