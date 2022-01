Cinematograful în vremea pandemiei, un film cu final nescris. Ce soluţii au găsit cinefilii din capitala Moldovei

Pandemia de COVID-19 a întrerupt filmările a noi producţii cinematografice şi a alungat spectatorii din sălile de cinema. A fost principalul factor în amânarea unor îndelung aşteptate premiere cinematografice, programate iniţial pentru lansare în 2020 şi 2021.

Producători, actori, regizori, distribuitori, cinematografe, spectatori, cu toţii au jucat în filmul pandemiei, după regulile care se schimbau de la o săptămână la alta. Rezultatele se văd acum cu ochiul liber şi-n sala de cinema, şi-n cifrele de la final de an ale cinematografelor din toată lumea. La Iaşi, de exemplu, în 2021, întreaga activitate a Cinema Ateneu s-a clătinat: spectatori mai puţini, deci încasări mai puţine.

„Dacă după primul an de activitate a cinematografului, perioada octombrie 2017 - octombrie 2018, vândusem peste 16.000 de bilete, în 2021 am vândut puţin peste 5.500 de bilete, ceea ce este foarte concludent. Cel mai bun an pentru noi a fost perioada cuprinsă între 2018 şi 2019, când am vândut peste 17.000 de bilete. Analizând exact ce s-a întâmplat în 2021, an pandemic, lucrurile nu au evoluat, ba dimpotrivă. Din ceea ce am observat noi în sala de cinema, publicul a revenit, dar foarte temător. Cred că faptul că erau nevoiţi să prezinte un certificat verde la intrarea în sală a redus din numărul de spectatori, pentru că în 2020, tot an pandemic, cu perioade de lockdown, am avut peste 7.700 de bilete vândute“, a declarat pentru „Weekend Adevărul“ Andrei Giurgia, coordonatorul Cinema Ateneu Iaşi.

Încasările s-au redus la jumătate Pandemia a zguduit numeroase sectoare economice, dar cel cultural se numără printre cel mai grav afectate. Multe dintre spectacole au fost anulate. Doar câteva festivaluri, conferinţe şi expoziţii au putut fi organizate, dar în condiţii dificile. Sălile au fost deschise la o capacitate de 50% sau chiar 30%, în funcţie de rata de infectare din judeţ. În comparaţie cu un an bun, încasările cinematografului de la Ateneul Naţional din Iaşi aproape s-au redus la jumătate în 2021. FOTO Andrei Luca - Luca's Frame „Vă pot da şi sumele care s-au încasat: în primul an pandemic au fost peste 96.000 de lei încasări. În comparaţie cu un an bun, încasările s-au redus la jumătate aproape. Pentru anul pe care tocmai l-am încheiat, încasările au fost de aproape 63.000 de lei, deci se vede o scădere. E cel mai dificil an al nostru, dacă ne raportăm la cei patru ani în care am activat“, a spus Andrei Giurgia. Acesta subliniază că este o perioadă foarte grea pentru cinematografie, făcând referire şi la relaţia cu distribuitorii: „Nici nu au fost foarte multe filme internaţionale care să fie lansate în anul pe care tocmai l-am încheiat. Foarte multe lansări au fost reprogramate, pentru că era în funcţie de cum se prezintă situaţia pandemică pe glob. Un distribuitor este atent la toate aceste aspecte. Foarte mulţi producători şi distribuitori, după ce au făcut o lansare scurtă, adică filmul a stat 1-2 săptămâni în cinema, au preferat platformele de streaming“

Filmul pandemiei a rulat mai mult decât celelalte În lunile de lockdown din 2020, cu sălile de cinema închise şi afişele absente, cinematografia privea spre 2021 ca la un an de recuperare. Din păcate, nu a fost aşa. La finalul celor 12 luni, aflăm că din distribuţia filmului pandemiei a făcut parte tot virusul. El a făcut regulile. Şi, de multe ori, le-a schimbat pe ultima sută de metri. Cinematografia a jucat rolul secundar, supunându-se noilor reguli şi fiind într-un necunoscut continuu. „De obicei, la modul în care lucrăm noi, ştim deja ce facem luna următoare: lansările de film sunt anunţate, ştim cum le programăm. Filmele intră în cinematograf într-o zi de vineri, deci de atunci începe săptămâna cinematografică, de vineri până joia viitoare. Erau filme anunţate cu 2-3 luni înainte că au premiera în data respectivă, venea valul pandemic şi unii distribuitori, atunci când noi puteam folosi sala la capacitate de 30%, preferau să nu mai lanseze filmul respectiv. Au fost foarte multe filme care şi-au schimbat data de lansare. Aveam pregătite chiar proiecţii de gală şi, la fel, au fost amânate“, mai spune Andrei Giurgia. FOTO Andrei Luca - Luca's Frame FOTO Andrei Luca - Luca's Frame

„Văzând şi făcând“, o deviză actuală Practic, reprezentanţii cinematografului din Iaşi trebuiau să consulte ce date primeau de la autorităţi şi să analizeze bine graficele cu evoluţia pandemică din judeţ. „Dacă săptămâna aceasta putem funcţiona la capacitate de 50%, e posibil ca săptămâna viitoare să putem folosi doar 30% capacitate din sală, astfel apar diverse probleme. De exemplu, pentru unele filme aşteptate erau vândute bilete pentru o capacitate de 50% şi aflai, pe ultima sută de metri, că în săptămâna în care rulează acele filme poţi funcţiona la capacitate de doar 30%. Cum îi împaci pe toţi? Încercam să împărţim şi să divizăm, să mai punem o proiecţie în perioada următoare, iar pentru cei care nu încăpeau în sală la proiecţia iniţială încercam să găsim înţelegere şi să fie reprogramaţi pentru următoarea vizionare. Nu au fost foarte multe cazuri de acest gen, dar şi această nesiguranţă sunt convins că a contat atunci când ne referim la numărul scăzut de spectatori care au venit fizic în sală”, detaliază coordonatorul Cinema Ateneu Iaşi. Andrei Giurgia, coordonatorul Cinema Ateneu Iaşi FOTO Eduard Anton Situaţia de la Iaşi nu este singulară. Aceasta este realitatea din toată ţara, spune Andrei Giurgia: „Încă noi, per total, pentru anul 2021, din ce am mai discutat cu alţi colegi, am stat foarte bine. Pentru că au fost oraşe mari, cum ar fi Cluj-Napoca, Timişoara, unde spectatorii nu au mai intrat în sala de cinema aşa cum o făceau în anii trecuţi. Chiar am avut un festival la Cluj, Festivalul de Psihanaliză şi Film, care a adunat, în trei zile cu filme foarte bune, doar 183 de spectatori. Şi ştim publicul cinefil din Cluj. La fel, eram în plin proces de organizare a acestei ediţii şi s-au schimbat regulile pe parcursul desfăşurării evenimentelor. Deci am fost nevoiţi să modificăm totul din mers”

„Un festival îţi dă un alt aer“ Pe lângă proiecţiile obişnuite, festivalurile cinematografice şi-au păstrat fanii. La cinematograful Ateneului Naţional din Iaşi au fost organizate patru festivaluri în anul care tocmai s-a încheiat. „În toată această perioadă, evenimentele cinematografice, cum ar fi festivalurile, au prins foarte bine în continuare. Un festival îţi dă un alt aer, îţi dă o altă dispoziţie să vii să participi, să te întâlneşti cu oameni. Cinema Ateneu a găzduit câteva evenimente anul trecut şi toate s-au desfăşurat fără nicio problemă, cu respectarea regulilor în vigoare“, povesteşte Andrei Giurgia. Festivalul Filmului Evreiesc, Festivalul Serile Filmului Românesc, Festivalul Internaţional de Psihanaliză şi Film „Ecranul şi Divanul“ şi Les Films de Cannes à Iaşi #5 au fost evenimentele cinematografice care au mai destins publicul spectator din Iaşi anul trecut. FOTO Andrei Luca - Luca's Frame 2022 promite noi premiere Speranţa este tema anului 2022 în cinematografie – cel puţin asta arată promisiunile producătorilor şi distribuitorilor. „Aşadar, anul pe care l-am încheiat nu a fost deloc uşor. Avem noroc că publicul a înţeles acest aspect. Nu ne-a părăsit definitiv. Mă aştept la o redresare a acestei situaţii. Am început un nou an, în care sunt anunţate foarte multe lansări. Deja observ că toţi distribuitorii vin în avans şi ne anunţă ce filme vor rula până în vară. Sunt titluri despre care s-a scris foarte mult, pe care oamenii le aşteaptă. O parte dintre acestea vor rula şi la Cinema Ateneu. Pentru că, reamintesc, noi mergem mai mult spre filmul european, care nu se găseşte în alte cinematografe“, explică Andrei Giurgia. „O să avem câteva proiecţii de gală, cu filmul «Miracol» al lui Bogdan George Apetri, cel care a făcut şi «Neidentificat», unul dintre cele mai bune filme ale anului trecut. Urmărim, bineînţeles, ce se va întâmpla şi la Premiile Oscar de anul acesta. Pregătim, aşa cum am obişnuit cinefilii, o săptămână în care vom difuza doar filme care sunt nominalizate sau care au câştigat în anii trecuţi premii importante în această gală aşteptată de toată lumea“, mai spune coordonatorul Cinema Ateneu. „Există posibilitatea să vezi filmul acasă, dar altfel e când îl vezi pe marele ecran, în cinematograf. Şi încercăm ca fiecare film să fie prezentat, printr-o intervenţie video sau printr-o intervenţie telefonică, de Irina Margareta Nistor, pentru că adoră foarte mult ceea ce facem noi aici la Cinema Ateneu”, a completat Andrei Giurgia. FOTO Andrei Luca - Luca's Frame

Viaţa unui film în cinematograf

În secolul XXI, când pandemia nu impune restricţii, suntem mereu pe grabă, alergăm dintr-un loc în altul şi uităm să ne bucurăm de lucrurile simple, dar importante. Asta ne transmite, la final, Andrei Giurgia, coordonatorul Cinema Ateneu Iaşi, care ne face o invitaţie la film şi ne explică cam care este viaţa unei producţii în cinematografe.

„Să fiţi alături de filme, să fiţi alături de cinematografie, de producători, de regizori. Să ştiţi că viaţa unui film în cinematograf este foarte scurtă. Filmul intră vineri, joia următoare se trage linie. Vedem câţi spectatori a adunat, dacă a stârnit interesul sau nu. Dacă tu crezi că filmul mai merită o săptămână în cinema, îi mai dai o şansă. Din păcate, sunt anumite cinematografe care urmăresc doar partea financiară a unui film – dacă nu aduce încasările aşteptate, este scos. De aceea unii producători aleg să meargă pe platforme de streaming, pentru că acolo ai oricând posibilitatea să vezi filmul respectiv“, a conchis Andrei Giurgia.

Cinema Ateneu şi-a deschis porţile pentru prima dată în 2017, iar, după doar un an de activitate, s-a dovedit a fi un model în cinematografia europeană, fiind inclus în reţeaua Europa Cinemas.

FOTO Andrei Luca - Luca's Frame FOTO Andrei Luca - Luca's Frame

