Cinema 3D pentru locuitorii unei comune fără canalizare şi drumuri asfaltate. „O să intrăm în Cartea Recodurilor la prostie“

Compania Naţională de Investiţii derulează un program de amenajare de cinematografe 3D în zona rurală a României. Printre comunele vizate se numără şi Balş, din judeţul Iaşi. Acolo trăiesc puţin peste 3.000 de locuitori, majoritatea pensionari cu nevoi mult mai mari: canalizare, gaz metan şi drumuri asfaltate.

Cinematograful ar urma să fie ridicat pe un câmp, la iniţiativa fostului primar. Actualul primar se opune realizării acestui obiectiv şi spune că ideea îi aparţine fostului edil, doar că abia acum a primit finanţarea.

„Cum să construim aşa ceva?! Avem lucruri mult mai importante de făcut. Vom face notă de renunţare la acest proiect. Vom solicita altceva, ne-am gândit la o sală de sport. Ar fi mult mai bună decât un cinematograf la care nu ar veni nimeni. S-ar cheltui nişte bani de pomană”, a declarat Vasile Acatrinei, primarul Comunei Balş.

Locuitorii comunei se arată indignaţi de acest proiect şi subliniază lipsurile pe care le au. Chiar primarul Vasile Acatrinei spune că oamenii au reacţiile acestea pe bună dreptate. „Vă daţi seama că oamenii au avut reacţii pe bună dreptate. De ce ne-ar trebui nouă aşa ceva? Noi nu avem canal, nu avem drumuri bune. Am depus un proiect cu un drum anul trecut, nu am niciun răspuns, nici măcar o şansă că l-aş face anul acesta. Mai e şi blocajul acesta cu guvernul”, a completat primarul Comunei Balş.