Cine este noul preşedinte al instituţiei cheie în acreditarea şcolilor şi grădiniţelor. Este al treilea ocupant al fotoliului, în numai trei luni

Noul preşedinte al ARACIP (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar), instituţia cheie care acreditează şi autorizează toate şcolile şi grădiniţele de stat şi particulare, va fi Silviu Iordache, şeful Casei Corpului Didactic Iaşi.

Cu o experienţă de peste 23 de ani la catedră, Silviu Iordache a predat geografie la unul dintre cele mai importante instituţii de învăţământ din România, Colegiul Naţional ,,Emil Racoviţă” din Iaşi.

De aproape şapte ani conduce cea mai mare Casă a Corpului Didactic din ţară unde a reuşit să impună un management performant.

Silviu Iordache va ocupa scaunul lăsat vacant de Alina Paraschiv. Aceasta a demisionat pe 31 august din această funcţie, la doar o lună după ce fusese numită în locul lui Şerban Iosifescu.

„Da, este adevărat. Am preluat această funcţie şi sunt onorat pentru că mi s-a oferit această oportunitate într-o perioadă în care lucrurile nu stau foarte bine la ARACIP, unde au fost câteva probleme de management constatate chiar de corpul de control al Ministerului Educaţiei în aceasta vară. Îmi voi da tot interesul în a corecta aceste deficienţe. Este nevoie urgentă de o reformare drastică a tuturor instituţiilor neperformante precum şi de o schimbare de paradigmă în întreg sistemul de învăţământ românesc”, spune Silviu Iordache, notează ziaruldeiasi.

Noul preşedinte ARACIP a fost în urmă cu mulţi ani şi manechin pentru colecţiile de modă ale designerului Cătălin Botezatu, după cum a declarat într-un interviu pentru adevărul.ro.

„Am prezentat la început colecţii de lenjerie intimă pentru Cătălin, dar apoi am discutat cu el şi i-am explicat că acum am şi eu un statut pe care trebuie să-l respect. A înţeles. De obicei aleg ce îmbrac atunci când urc pe scenă. Am încercat mereu să fiu decent”, spunea în 2011 profesorul Silviu Iordache.

